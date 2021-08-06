Преображення Господнє у католиків – історія і традиції свята

6 серпня католики відзначають Преображення Господнє. Це одне з найбільших церковних свят у році, у народі його називають Яблучним спасом.

Православні християни відзначають це свято 19 серпня, а до його традицій ставляться дуже відповідально.

Історія свята

Свято встановлене на згадку події із життя Ісуса Христа – Преображення.

Згідно з писанням Євангелії, це відбулося перед учнями Петром, Яковом та Іоаном на горі Фавор.

Після виснажливої дороги втомлені учні заснули, а прокинувшись вони побачили Ісуса, який вже преобразився: його обличчя сяяло, а одяг став білосніжним та блискучим.

Поруч з Господом стояли пророки Ілля та Мойсей.

Саме у момент преображення Христос дав змогу трьом апостолам побачити поєднання двох проявів у собі – людського та божественного.

Традиції Яблучного спасу

У свято Яблучного спасу заведено йти на церковну службу, після якої освячують фрукти: яблука, груші, виноград і сливи.

Священнослужителі у цей день надягають білі вбрання, оскільки вони символізують вічне Божественне світло.

Вважається, що на Яблучний Спас обов’язково потрібно пригощати бідних людей, хворих і знедолених.

Крім цього, люди вірять, що в цей день яблука стають чарівними. Якщо загадати бажання і з’їсти свячене яблучко, то все обов’язково збудеться.