Покрова Пресвятої Богородиці — це неперехідне велике православне свято, яке відзначається в Україні 14 жовтня. В його основу лягла поява Богородиці, земної матері Ісуса Христа.

У цей день варто привітати всіх вірян, які йдуть до храму на службу, просячи у Богоматері захисту, здоров’я і добробуту в родині.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Покровом Пресвятої Богородиці в листівках для Viber, які порадують ваших близьких і друзів у світле свято.

У стародавні часи люди шанували традиції, які були пов’язані з Покровою Пресвятої Богородиці. Насамперед свято знаменує кінець роботи на полях — саме час робити підсумки врожаю за рік і готуватися до похолодання і снігу.

Свято на честь явлення Діви Марії також знаменує собою початок весільного сезону — раніше дівчата просили у святої надіслати їм нареченого, який допоможе створити міцну сім’ю.

Крім Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня українці також відзначають ще два свята — День українського козацтва та День захисника України. У зв’язку з цим 14 жовтня і 15 жовтня будуть додатковими вихідними.

Ознайомитися з календарем свят на жовтень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.