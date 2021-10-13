Покрова Пресвятої Богородиці — це неперехідне велике православне свято, яке відзначається в Україні 14 жовтня. В його основу лягла поява Богородиці, земної матері Ісуса Христа.

Історія свята

Легенда свідчить, що військо давніх русів взяло в облогу Константинополь для подальшого взяття міста. Жителі столиці Візантії почали молитися і просити Богородицю врятувати їх.

О четвертій ночі перед християнами з’явилася Пресвята Богоматір, яка була оточена апостолами і святими. Діва Марія зняла амофор (покрову) зі своєї голови, тримаючи його над жителями, тим самим залишивши після свого зникнення благодать. Вороги більше не могли бачити врятованих та відступили.

Інші джерела запевняють, що Аскольд разом зі своїм військом русів здивувався побаченому чуду, і також прийняв християнство, у зв’язку з чим місто вдалося врятувати.

Традиції свята

Насамперед Покрова знаменує собою закінчення роботи на полях — скоро настане зима, пора підбивати підсумки врожайного року і поступово готуватися до похолодання.

— скоро настане зима, пора підбивати підсумки врожайного року і поступово готуватися до похолодання. Покрова часто викликає асоціації з першим снігом . Наші предки були впевнені, що саме Богородиця покриває землю листям, а потім і снігом.

. Наші предки були впевнені, що саме Богородиця покриває землю листям, а потім і снігом. У це велике свято віряни ходять до храму на службу , а також ставлять свічки за здоров’я своїх близьких, просять у Богородиці захисту, зцілення від недуг і добробуту в родині.

, а також ставлять свічки за здоров’я своїх близьких, просять у Богородиці захисту, зцілення від недуг і добробуту в родині. Незаміжні дівчата просили Богородицю послати їм нареченого , який допоможе створити міцну і щасливу сім’ю.

, який допоможе створити міцну і щасливу сім’ю. З наближенням зими у домогосподарок з’являлися домашні клопоти — нерідко жінки збиралися в одному з будинків і влаштовували вечірні посиденьки , де співали, розмовляли і займалися рукоділлям.

, де співали, розмовляли і займалися рукоділлям. Покрова Пресвятої Богородиці здавна знаменувала вдалий сезон для початку весіль .

. Оскільки це велике свято, заборонялося займатися важкою працею і брудною роботою.

Крім Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня українці також відзначають ще два свята — День українського козацтва та День захисника України. Тому в українців будуть додаткові вихідні — в четвер (14 жовтня) і п’ятницю (15 жовтня).

Ознайомитися з календарем свят жовтня 2021 в Україні можна в матеріалі Фактів ICTV.