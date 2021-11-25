Зима – час для домашнього затишку та новорічної біганини. У святковій метушні багато людей ходять по магазинах та підбирають подарунки близьким людям. Однією з них є дружина – скромний путівник та обережний радник в життєвих негараздах.
У Новий рік 2022 збуваються найпотаємніші мрії. Тому новорічна ніч – ідеальний час для того, щоб стати справжнім чарівником в очах коханої жінки.
Підібрати найпривабливіший подарунок для благовірної, який її точно порадує – завдання не з легких. Але Факти ICTV з радістю поспішають допомогти – читайте добірку подарунків дружині на Новий рік 2022.
Корисний подарунок дружині на Новий рік 2022
Найчастіше дівчата прагнуть до здорового способу життя – дотримуються корисного харчування або займаються фітнесом. Спортивний інвентар на подарунок буде дуже корисним та доречним.
Якщо ваша дружина посилено працює, то варто розглянути м’ячик-антистрес, який допоможе відволіктися від негативних думок.
Можна вибрати річ, яка підкреслить індивідуальність коханої. Брендовий стильний аксесуар прекрасно впишеться в модний образ. Він стане безцінним, а якщо ще й практичним – можна вважати, що святковий сюрприз вдався.
Оригінальний подарунок дружині на Новий рік 2022
- парфум із запахом винограду;
- косметику улюбленого бренду;
- сертифікат в магазин косметики або одягу;
- майстер-клас з гончарства;
- флешка або навушники з індивідуальним зображенням;
- новий смартфон або планшет;
- сертифікат на похід в салон;
- “розумні” ваги або абонемент в спортзал;
- затишний м’який плед з новорічним зображенням;
- акварельний портрет ручної роботи;
- квитки на улюблену виставу в театр;
- тур в колоритну Ірландію;
- поїздка в історичне місце;
- романтична вечеря в ресторані;
- сертифікат на шопінг зі стилістом;
- прогулянка на ретро-автомобілі або старовинному екіпажі;
- похід в спа;
- фотосесія в новорічній тематиці;
- відвідування справжнього святкового балу;
- майстер-клас з танців або заняття зі стретчінгу;
- похід в зоопарк;
- плавання з дельфінами;
- політ на повітряній кулі;
- катання на лижах під наглядом тренера;
- вечір джазу для двох;
- квитки на ігровий квест;
- запис пісні або віршів, створених особисто;
- підставка для смартфона;
- ювелірні або керамічні вироби;
- кімнатний фонтан;
- набір келихів або чашок;
- новорічні декорації або інші святкові дрібнички.
Придумати незвичайний сюрприз дружині на Новий рік 2022 не так легко, як здається. Однак у вас все вийде. Пам’ятайте, що ваша любов та дбайливе ставлення – найкращі подарунки.