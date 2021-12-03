Батьки не тільки подарували вам життя, але і багато дали за ці роки. Вони однозначно заслуговують на особливий подарунок на Новий рік 2022.

Варіантів може бути безліч – від дрібничок до корисних речей. У будь-якому разі, він порадує маму і тата, оскільки увага – найкращий подарунок від їхньої дитини. Який подарунок батькам на Новий рік вибрати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Оригінальні подарунки для батьків на Новий рік 2022

Можна купити батькам техніку, яка їм потрібна: соковижималка, міксер або фотоапарат. Краще подарувати річ, яка буде потрібна обом батькам в побуті. Наприклад, не потрібно купувати кавоварку, коли мама найчастіше п’є ромашковий час замість лате.

Аксесуари для машини

Набір для пікніка

Сейф

Подарунки для спільного дозвілля

Подаруйте батькам можливість провести час разом. Новорічна вечеря в кафе або квитки в кіно стануть найкращими подарунками та піднімуть святковий настрій. Спільний майстер-клас з гончарства також стане незвичайним сюрпризом для тата і мами. Якщо немає ідей, що їм можна купити – подаруйте незабутні емоції.

Набір для вишивання

Дерев’яні моделі для збирання

Корисні подарунки

Корисні подарунки батькам на Новий рік 2022

Вибір на користь практичних подарунків для батьків потрапить в десятку. Корисними речами стануть подарунки для здоров’я – наприклад, красиві та якісні окуляри для зору. Важливо не переборщити – однозначно не потрібно дарувати прилади для вимірювання тиску або портативний пульсоксиметр на палець.

Постільна білизна

Плед

Теплий домашній халат

Подарунки для настрою

Можна подарувати батькам на Новий рік атрибути в одному стилі. Наприклад, шапку – для тата стриману, а для мами трохи яскравішу. Також розгляньте варіант зі схожим посудом, який відрізняється незначною деталлю. Якщо у батьків гарне почуття гумору, то замовте парні футболки з оригінальним малюнком.

Подарунки, яких чекають

Не обов’язково дарувати батькам чарівний тур в Карпати (хоча якщо є можливість, то навряд чи вони засмутяться такому подарунку). Однозначно батькам сподобається, якщо ви подаруєте їм поїздку в санаторій поблизу або цікаве історичне місце, де вони ще не були.

Може, батьки давно хотіли з’їздити в гості до близьких друзів або родичів, але все ніяк не виходило. Новорічні свята – саме час для того, щоб відпочити від всіх турбот. Пам’ятайте, що в Новий рік 2022 збуваються всі найзаповітніші бажання.