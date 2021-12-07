Новий рік — сімейне свято, на яке всі чекають. Залишати батьків без подарунків в цей день нікому не хочеться, особливо якщо ви плануєте святкувати в їхній затишній оселі. Тому про те, що можна подарувати батькам на Новий рік, слід подбати заздалегідь.

Можливо, ви знаєте, яку річ вони давно хотіли придбати, але не вистачало часу або грошей? Настав час побути Дідом Морозом та підготувати сюрприз, бо в новорічну ніч бажання мають збуватися, чи не так?

Пропонуємо вам ідеї подарунків, які точно сподобаються вашим батькам у новорічну ніч.

Подарунки для спільного дозвілля

На Новий рік 2022 гарним варіантом подарунка стане такий, що дасть змогу батькам провести час разом. Ви можете придбати квитки у кіно або театр, замовити вечерю в ресторані на двох або навіть подарувати квитки на відпочинок чи туристичну подорож. Сертифікат на майстер-клас також стане гарним подарунком.

Подарунки для дому та побуту

Згадайте, яких речей, що могли б суттєво спростити побут, ваші батьки ще не мають. Це можуть бути мікрохвильовка, робот-пилосос, електрочайник. Якщо батьки люблять готувати, то зверніть увагу на кухонний комбайн, блендер, вафельницю, кавову машину або гриль. Ще одним корисним подарунком є зволожувач повітря.

Подарунки для підтримання здоров’я

Якщо вас турбує питання, що ж подарувати батькам на Новий рік, щоб це було корисно для здоров’я, – смарт-годинник із пульсометром та функцією вимірювання тиску та рівня кисню в крові стане гарним презентом. Він допомагає стежити за станом здоров’я та щоденною активністю. До речі, крім цього можна подарувати абонемент у спортзал — можливо, батькам припадуть до душі якісь види спорту (як-от йога), які допоможуть зарядитися енергією.

Зовсім необов’язково дарувати лише спільні подарунки. Хто, як не ви, знаєте про їхні хобі, тому гостинці можуть пов’язані з ними.

Мамі можна подарувати:

похід до салону краси;

косметику для догляду за шкірою;

палантин або шарф;

сертифікат у магазин косметики.

А ось варіанти подарунків для тата:

шкіряний гаманець;

штоф для напоїв;

фляга;

парфюм.

Варто пам’ятати, що батькам сподобається будь-який ваш подарунок, тому що це — символ вашої уваги. Презенти слід обирати з огляду на ваш бюджет, проте деякі подарунки можуть бути недоречними. Наприклад, на Новий рік 2022 не варто дарувати шкарпетки, набір інструментів, рушники та чашки.