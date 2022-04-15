Песах – одне з найдавніших свят у календарі іудеїв. Воно пов’язане з усвідомленням євреїв як народу. Песах 2022 відзначають із 15 по 23 квітня.

Історія Песаха

Про витоки свята Песах можна прочитати у Біблії. Цей день пов’язаний з відходом єврейського народу з Єгипту і пророком Мойсеєм. Він потрапив у родину царя ще хлопчиком – так йому вдалося уникнути долі єврейських немовлят, яких відразу після народження вбивали.

Коли Мойсей виріс він попросив царя, щоб він скинув з єврейського народу кайдани рабства, а коли той відмовився, Бог наслав на Єгипет десять кар. Серед кар небесних – вода у Нілі перетворилася на кров, напад жаб, вошей, загибель худоби, поява виразок у єгиптян, загибель врожаю від граду і нападу сарани, триденний морок.

Після кожної з дев’яти перерахованих бід Мойсей знову приходив до фараона, але той відповідав відмовою. Тоді бог розгнівався і наслав на Єгипет десяту найстрашнішу біду – загибель всіх первістків. Щоб страшна доля оминула єврейський народ бог велів помітити житла єврейського народу кров’ю ягняти.

Традиції Песаха

Песах заведено святкувати в колі родини. Ввечері всі збираються за столом на традиційну вечерю – седер.

Серед обов’язкових страв на Песах – маца (прісні хлібці, які їдять декілька разів протягом трапези), гірка зелень (марор – символізує гіркоту єгипетського рабства), харосет (терті яблука з горіхами та фініками).

Також на Песах подають традиційні для Шабату страви: тушкований батат, салати, печену рибу, курку в медовому соусі тощо.

За вечерею заведено випивати чотири келихи вина. Це число символічне – стільки обіцянок дав Бог єврейському народу: Виведу, спасу, врятую і візьму.

П’ятий келих зазвичай наливають, але не випивають – його називають келихом Елія (пророка).

Традиції на Песах тісно пов’язані із заборонами. Перш за все, вони стосуються їжі. У цей день не можна вживати продукти, приготовлені шляхом бродіння: хліб, пиво і будь-яке спиртне на основі солоду.

У перший і останній день свята заборонено працювати. Водночас святковий тиждень є частково робочим.