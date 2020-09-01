Перший день осені – привітання в картинках

У перший день осені хтось радіє початку навчального року і друзям, яких не бачив останні три місяці, а хтось сумує за літом.

Однак не варто заперечувати, що перший день осені у всіх асоціюється зі святом та урочистістю, тому навіть після закінчення навчання ми продовжуємо вітати навколишніх з початком нової пори року.

З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з першим днем осені.

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День знань 2020

Для багатьох людей 1 вересня відкриває новий розділ життя, де насправді все вперше – перший дзвінок, перший учитель, перший урок.

Факти ICTV бажають усім, хто розпочне новий навчальний рік 1 вересня, наполегливості, терпіння, відмінних оцінок, особистих перемог, нових викликів та успіхів.

До слова, влучні слова до свята можна обрати у нашій добірці найкращих привітань із 1 вересня.