8 травня українці відзначатимуть День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. Його заведено відзначати з 2005 року – ініціатором стала Генеральна Асамблея ООН на честь 60-річчя закінчення Другої світової війни.

Цього дня варто вшанувати пам’ять усіх тих, хто доклав усіх зусиль, щоб ми жили мирно. Нехай і в сьогоднішніх реаліях ми знову виборюємо свою свободу, в Україні продовжують згадувати про загиблих у тій страшній війні.

Факти ICTV підготували картинки до Дня пам’яті та примирення, щоб нагадати своїм близьким про подвиги наших предків.

Крім пам’ятних дат, травень приносить чимало свят, які заведено зустрічати зі своїми близькими та друзями. І хоча війна внесла корективи до планів українців, привітання зі святами навіть на відстані зможуть надати сил і мотивувати справжні подвиги.

Так, вже 12 травня настане Всесвітній день медичних сестер, а 18 числа – Міжнародний день музеїв. Ознайомитися з календарем свят на травень 2022 можна на Фактах ICTV.