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Перемогли нацизм – переможемо і рашизм! Картинки з Днем пам’яті та примирення

8 Травня 2022, 06:31
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Перемогли нацизм – переможемо і рашизм! Картинки з Днем пам’яті та примирення

8 травня українці відзначатимуть День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. Його заведено відзначати з 2005 року – ініціатором стала Генеральна Асамблея ООН на честь 60-річчя закінчення Другої світової війни.

Цього дня варто вшанувати пам’ять усіх тих, хто доклав усіх зусиль, щоб ми жили мирно. Нехай і в сьогоднішніх реаліях ми знову виборюємо свою свободу, в Україні продовжують згадувати про загиблих у тій страшній війні.

Факти ICTV підготували картинки до Дня пам’яті та примирення, щоб нагадати своїм близьким про подвиги наших предків.

Дни памяти и примирения Дни памяти и примирения Дни памяти и примирения Дни памяти и примирения Дни памяти и примирения

Крім пам’ятних дат, травень приносить чимало свят, які заведено зустрічати зі своїми близькими та друзями. І хоча війна внесла корективи до планів українців, привітання зі святами навіть на відстані зможуть надати сил і мотивувати справжні подвиги.

Так, вже 12 травня настане Всесвітній день медичних сестер, а 18 числа – Міжнародний день музеїв. Ознайомитися з календарем свят на травень 2022 можна на Фактах ICTV.

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Привітання зі святами
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