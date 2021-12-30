Новий рік — особливе свято, на яке всі чекають із неабияким нетерпінням. Ще більше підняти настрій напередодні найочікуванішої ночі року допоможуть привітальні листівки, тож ми підготували для вас декілька гарних варіантів.

Головна проблема, що може спіткати взимку — відсутність новорічного настрою. Часто він залежить від погоди та атмосфери в будинку. На жаль, засипати штучним снігом увесь світ напередодні свят неможливо, проте можна подарувати частинку загальної новорічної атмосфери за допомогою листівки.

Раніше люди обмінювались привітаннями через пошту. Цей процес був доволі довгим і складним. Зараз же достатньо лишень здійснити кілька кліків, щоб гарна картинка з текстом опинилася на екрані смартфона вашого друга або близької людини.

Переддень Нового року — листівки з привітаннями

Новий господар прийдешнього року — Блакитний Тигр, що полюбляє вишуканість у всьому. У 2022-му важливо догодити царю звірів, аби рік минув без труднощів. Особливу увагу приділяйте атмосфері на свято. Стіл має бути щедрим та багатим на м’ясні страви, а ваше вбрання — елегантним і не надто яскравим.

Бажаємо вам зустріти Новий рік із чудовим настроєм у колі близьких і провести всі 365 днів 2022-го у злагоді та гармонії.