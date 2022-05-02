8 травня в Україні відзначатимуть День матері. Щороку дата святкування відрізняється – перша неділя травня.

Порадувати найближчу людину в житті хочеться навіть під час повномасштабної війни. Зробити простіше це буде, якщо в наш складний час ви перебуваєте поряд. Також можна скористатися послугами пошти, слід зазначити, що такий варіант не підійде для окупованих територій.

Варто розуміти, що справа не в подарунку і тим більше не в його вартості, а в увазі. Якщо ви далеко, то зателефонуйте мамі і подякуйте їй за життя. Але якщо ви все-таки плануєте подарувати презент, але не знаєте який, Факти ICTV вам допоможуть. Як привітати маму з Днем матері та оригінальні ідеї подарунків з урахуванням війни – далі в матеріалі.

Патріотичні речі

Незважаючи на повномасштабну війну, ринки, бутики чи інтернет-магазини завалені патріотичними речами. Актуально зараз – футболки, толстовки, кепки, сукні-вишиванки.

Оскільки попереду літо, можна розглянути те, що мама зможе носити кожного дня – футболку. Цей вид одягу можна знайти будь-якого кольору, розміру та з різноманітними популярними військовими фразами чи патріотичними символами.

Символічні аксесуари

Якщо з патріотичними речами простіше, оскільки їх можна знайти на ринку, то з аксесуарами складніше. Тут слід розглянути чи доставку, чи зробити власноруч.

Можливо, ваша мама любителька всяких брязкальців, чому б тоді їй не сплести браслет із колорамми прапора України чи не зробити ланцюжок під шию.

Все, що від вас вимагається – замовити в інтернет-магазині чи купити бісер та сплести самостійно.

Квіти

Завжди актуально та красиво. Особливо якщо мама наразі змушена більшу частину часу проводити в квартирі і не може насолодитися весняним цвітінням через “руский мир”.

Найкраще піднести кімнатну квітку, щоб вона довго її радувала. До речі, навіть якщо ви перебуваєте в різних містах, то в багатьох магазинах існує доставка, також можна попросити знайомих, щоб допомогли вам зробити сюрприз мамі.

Якщо ж немає жодної можливості купити, але ви перебуваєте поряд і десь у селі, зберіть букет польових квітів. Пам’ятайте, головне – увага.

Смаколики

Можливо, ви знаєте улюблені цукерки чи шоколад вашої мами, подаруйте їх.

Можна зробити торт чи печиво своїми руками та прикрасити так, як вам подобається. Або взяти будь-яку невелику коробочку і накидати туди різних солодощів, якщо є можливість купити, а потім піднести мамі чи відправити їй поштою. Туди можна додати і фрукти.

До речі, якщо ви поруч із мамою, то також можете приготувати її улюблену страву. Напевно, зараз не той час, коли балуєш себе, але якщо це можливо – треба скористатися.

Техніка

Для будь-якої господині один із найкращих подарунків – кухонна техніка. До того ж можна замовити доставку, яка є в усіх містах. Наразі ми не говоримо про окуповані території чи ті, де йдуть активні бойові дії.

Можливо ваша мама мріє про мультиварку, блендер, комбайн або їй потрібен новий чайник.

Не варто звинувачувати себе через неможливість привітати маму з Днем матері. Наразі найкращий подарунок для кожної з них – ваше власне життя, щоб ви були живі та здорові. Привітати маму можна в будь-який інший безпечніший час. Достатньо – просто підтримати та сказати про свої почуття.