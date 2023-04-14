Велика субота – останній день перед великим святом Воскресіння Ісуса Христа. Цього дня віряни згадують про поховання Христа та його перемогу над смертю. У 2023 році Страсна субота припадає на 15 квітня.

Також субота перед Великоднем – особливий період для людей, які дотримувалися Великого посту. Адже це останній пісний день, який закінчиться вже після святкового Хресного ходу опівночі.

Факти ICTV дізнавалися, що можна робити у Велику суботу, та про традиції шостого дня Страсного тижня.

Традиції Великої суботи: що можна робити у цей день

Головна традиція Страсної суботи – підготовка до Великодня. Саме в суботу віряни займаються приготуванням великодніх страв і готують святковий одяг.

У Велику суботу заведено також збирати великодній кошик, пекти та прикрашати паски, робити крашанки та писанки, готувати мʼясо тощо.

У цей день жінки також прикрашають будинки гілками молодих дерев і свіжими квітами – символами нового початку і відродження життя.

До речі, Страсну суботу також називають тихою. Церква радить провести цей день особливо тихо, аби вшанувати розп’яття Христа, яке відбулося у Велику п’ятницю. Тому в цей день не заведено розважатися чи веселитися.

Також традиційно у Велику суботу потрібно роздавати милостиню нужденним. Тож не можна відмовляти у допомозі будь-кому. Також у суботу перед Великоднем заведено дарувати своїм рідним маленькі великодні подаруночки.

Велика субота – ідеальний час, аби щиро пробачити усім своїм кривдникам та й самому попросити вибачення. Це день покаяння і спокутування вини. Тому, якщо ви перебуваєте з кимось у сварці, варто помиритися у Страсну суботу.

Ще у Велику суботу можна та потрібно сходити до церкви. Після усіх приготувань до Великодня люди йдуть до церкви, освячують їжу в кошиках і слухають святкову службу.

Вважається, що ті, хто всю ніч відстоїть службу і зустрінуть зі світанком Воскресіння Христове, знайдуть спокій, щастя та гармонію.

Крім того, саме в суботу сходить Благодатний вогонь – символ, який нагадує людям про смерть Ісуса Христа.

За легендою, вогонь з’явився вперше в ніч смерті Христа. Він символізує присутність Господа Бога та його милість людині.

До речі, церква не радить напередодні Великодня лаятися та сваритися. Велику суботу потрібно провести у мирі, любові та добрі, впустивши усе це у своє життя.