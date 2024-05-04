Великая суббота — последний день перед великим праздником Воскресения Иисуса Христа. В этот день верующие вспоминают о погребении Христа и его победе над смертью. В 2024 году Страстная суббота приходится на 4 мая.

Также суббота перед Пасхой — особый период для людей, соблюдавших Великий пост. Ведь это последний постный день, который закончится уже после праздничного Крестного хода в полночь.

Факты ICTV узнавали, что можно делать в Великую субботу, и о традициях шестого дня Страстной недели.

Традиции Великой субботы: что можно делать в этот день

Главная традиция Страстной субботы — подготовка к Пасхе. Именно в субботу верующие занимаются приготовлением пасхальных блюд и подбирают праздничную одежду.

В Великую субботу принято также собирать пасхальную корзину, печь и украшать паски, делать крашанки и писанки, готовить мясо и тому подобное.

В этот день женщины также украшают дома ветками молодых деревьев и свежими цветами – символами нового начала и возрождения жизни.

Кстати, Страстную субботу также называют тихой. Церковь советует провести этот день особенно тихо, чтобы почтить распятие Христа, которое состоялось в Великую пятницу. Потому в этот день не принято развлекаться или веселиться.

Также традиционно в Великую субботу нужно раздавать милостыню нуждающимся. Поэтому нельзя отказывать в помощи кому-либо. Также в субботу перед Пасхой принято дарить своим родным маленькие пасхальные подарочки.

Великая суббота — идеальное время, чтобы искренне простить всем своим обидчикам и самому попросить прощения. Это день покаяния и искупления вины. Поэтому, если вы находитесь с кем-то в ссоре, стоит помириться в Страстную субботу.

Еще в Великую субботу можно и нужно сходить в церковь. После всех приготовлений к Пасхе люди идут в церковь, освящают еду в корзинах и слушают праздничную службу.

Считается, что те, кто всю ночь отстоит службу и встретят с рассветом Воскресение Христово, обретут покой, счастье и гармонию.

Кроме того, именно в субботу сходит Благодатный огонь – символ, который напоминает людям о смерти Иисуса Христа.

По легенде, огонь появился впервые в ночь смерти Христа. Он символизирует присутствие Господа Бога и его милость человеку.

Кстати, церковь не советует накануне Пасхи ругаться и ссориться. Великую субботу нужно провести в мире, любви и добре, впустив все это в свою жизнь.