У період свят важливо дарувати близьким і рідним хороший настрій. Для того, щоб викликати посмішку на обличчі дорогої нам людини, часом достатньо одного повідомлення. Саме тому ми підготували для вас оригінальні привітання з Новим роком у віршах.
Новий рік 2022 завітає вже зовсім скоро, тож настав час подумати над привітаннями для близьких. Господар прийдешнього року — Блакитний Тигр, тож варто приділити йому особливу увагу. В жодному разі не висміюйте царя звірів, адже ображений символ 2022 року може принести вам неприємності.
Привітання у віршах:
***
Тигр у цей рік нехай
Знає точно і напам’ять
Все про наші всі бажання.
Нехай втілює завзято,
Хай турботу проявляє,
І весь час нас розважає!
***
Бажаю гучно веселитись,
Щоб під ялинкою звалитись,
І щоб в салаті не заснути,
Але весело гульнути!
***
З роком Тигра, з новим щастям!
Хай цей рік буде прекрасним,
І щоб Дід Мороз приніс
Радість, грошей повний віз!
***
Радість в Новий рік бажаю,
Хай сніг зло все замітає,
Під ялинку вам пакунок,
А від мене – подарунок!
***
Щоб удома все було:
І кохання, і тепло,
Щоб ігристе відкривали,
І щодня гостей зустрічали!
З Новим роком!
***
Двері й вікна відчиняйте,
Новий рік летить до нас,
Усі мрії загадайте,
Бо прийшов для цього час!
Санта хай здійснить бажання,
Ось таке йому завдання!
***
Всюди встигли запалити,
Сині й жовті всі вогні,
З роком Тигра вас вітаю!
Радість зичу всій рідні.
***
З Новим вас двадцять другим роком!
З новою радістю й добром!
Нехай він принесе вам блага,
Здоров’я, щастя і любов.
***
З роком Тигра вас вітаю,
Щастя й блага надсилаю,
Хай все добре буде вдома,
І не охоплює вас втома.
***
Пройшли ми вже крізь усі незгоди,
Крізь усі біди і мороки,
Вас привітаю вряди-годи,
Із роком Тигра, з Новим роком!
***
Вітаю з Новим роком вас казковим,
Хай зло все буде іграшковим,
Бажаю митей вам щасливих,
І здійснення мрій неможливих!
***
Нехай здійсняться мрії новорічні,
А дні всі ваші будуть романтичні,
Хай поруч будуть тільки добрі люди,
І щастя, й радість будуть всюди!
***
Хай приносить Новий рік
Радість, щастя вам і сміх,
Хай здійсняться всі бажання,
Та потаємні сподівання!
***
Я бажаю вам кохання,
Щоб скінчились всі страждання,
Хай цей рік усім дарує,
Щастя і нас всіх гуртує!
***
Тигра рік – яскраве свято,
Всі чекаємо ми завзято,
Здійснення усіх бажань,
Зникнення усіх страждань,
Щастя, радості, кохання,
Щиро зичу я нам всім,
Хай почує ці благання,
Тигр добрий у році цім!
***
Нехай Новий рік принесе у ваш будинок радість, удачу й гармонію. Діліться теплом із близькими за допомогою приємних слів, і добро обов’язково повернеться до вас!