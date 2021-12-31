У період свят важливо дарувати близьким і рідним хороший настрій. Для того, щоб викликати посмішку на обличчі дорогої нам людини, часом достатньо одного повідомлення. Саме тому ми підготували для вас оригінальні привітання з Новим роком у віршах.

Новий рік 2022 завітає вже зовсім скоро, тож настав час подумати над привітаннями для близьких. Господар прийдешнього року — Блакитний Тигр, тож варто приділити йому особливу увагу. В жодному разі не висміюйте царя звірів, адже ображений символ 2022 року може принести вам неприємності.

Привітання у віршах:

***

Тигр у цей рік нехай

Знає точно і напам’ять

Все про наші всі бажання.

Нехай втілює завзято,

Хай турботу проявляє,

І весь час нас розважає!

***

Бажаю гучно веселитись,

Щоб під ялинкою звалитись,

І щоб в салаті не заснути,

Але весело гульнути!

***

З роком Тигра, з новим щастям!

Хай цей рік буде прекрасним,

І щоб Дід Мороз приніс

Радість, грошей повний віз!

***

Радість в Новий рік бажаю,

Хай сніг зло все замітає,

Під ялинку вам пакунок,

А від мене – подарунок!

***

Щоб удома все було:

І кохання, і тепло,

Щоб ігристе відкривали,

І щодня гостей зустрічали!

З Новим роком!

***

Двері й вікна відчиняйте,

Новий рік летить до нас,

Усі мрії загадайте,

Бо прийшов для цього час!

Санта хай здійснить бажання,

Ось таке йому завдання!

***

Всюди встигли запалити,

Сині й жовті всі вогні,

З роком Тигра вас вітаю!

Радість зичу всій рідні.

***

З Новим вас двадцять другим роком!

З новою радістю й добром!

Нехай він принесе вам блага,

Здоров’я, щастя і любов.

Читайте також: 10 найгірших подарунків чоловіку на Новий рік

***

З роком Тигра вас вітаю,

Щастя й блага надсилаю,

Хай все добре буде вдома,

І не охоплює вас втома.

***

Пройшли ми вже крізь усі незгоди,

Крізь усі біди і мороки,

Вас привітаю вряди-годи,

Із роком Тигра, з Новим роком!

***

Вітаю з Новим роком вас казковим,

Хай зло все буде іграшковим,

Бажаю митей вам щасливих,

І здійснення мрій неможливих!

***

Нехай здійсняться мрії новорічні,

А дні всі ваші будуть романтичні,

Хай поруч будуть тільки добрі люди,

І щастя, й радість будуть всюди!

***

Хай приносить Новий рік

Радість, щастя вам і сміх,

Хай здійсняться всі бажання,

Та потаємні сподівання!

***

Я бажаю вам кохання,

Щоб скінчились всі страждання,

Хай цей рік усім дарує,

Щастя і нас всіх гуртує!

***

Тигра рік – яскраве свято,

Всі чекаємо ми завзято,

Здійснення усіх бажань,

Зникнення усіх страждань,

Щастя, радості, кохання,

Щиро зичу я нам всім,

Хай почує ці благання,

Тигр добрий у році цім!

***

Нехай Новий рік принесе у ваш будинок радість, удачу й гармонію. Діліться теплом із близькими за допомогою приємних слів, і добро обов’язково повернеться до вас!