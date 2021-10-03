Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають професійне свято всіх працівників освіти. Цьогоріч День вчителя припадає на 3 жовтня.

Сьогодні варто привітати всіх педагогів та працівників закладів освіти. Потрібно подякувати їм за сумлінну працю, терпіння та знання, які вони передають молодшому поколінню.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем вчителя для Viber.

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Завдання вчителя не просто вкласти в голови своїх учнів правила пунктуації або теорему Піфагора, а й навчитися розуміти світ і мати власну думку. Саме служителі цієї професії багато в чому створюють дух покоління шляхом щеплення своїх ідеалів молоді. Так нехай же у Вас вийде створити утопічне суспільство без агресії, ненависті і заздрості. З Днем вчителя!

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Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

Легкої праці вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

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Зі святом вас, дорогі педагоги! З Днем вчителя! Нехай кожен день ваш буде наповнений посмішками, квітами, правильними відповідями і відмінними оцінками учнів, вашими творчими ідеями і яскравими талантами, мудрістю і натхненням, радістю і любов’ю, високими зарплатами і гідними преміями, душевним спокоєм і простим щастям!

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Жовтень щедрий на барви осінні

День учителя – свято ж яке!

Освітянській великий родині

Дітвора шле вітання палке!

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

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Зі святом, з Днем вчителя! Бажаю миру, достатку, натхнення та радості. Дякую за вашу невтомну працю, за те, що пробуджуєте в учнів жагу до знань, що щедро ділитесь своїм досвідом і постійно вдосконалюєте свою майстерність. Нехай на ваших заняттях панує атмосфера довіри, радості та віри в свої сили. Талановитих вам та щирих учнів!

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Нагадаємо, що День вчителя почали відзначати ще у 1980 році. Воно було закріплено Постановою Президії Верховної Ради СРСР Про святкові та пам’ятні дати.

Також існує Всесвітній день учителів, який має сталу дату. Його щороку відзначають 5 жовтня.

Раніше ми писали, що подарувати на День вчителя. Вдалим подарунком може стати букет квітів, солодощі або сертифікат магазину косметики, спортивних товарів чи кінотеатру.

Також улюбленого педагога можна потішити унікальною ручкою з гравіюванням або красивою і практичною указкою. З цими речами вчитель не розлучатиметься довгі роки.