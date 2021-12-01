1 грудня – важливий етап року для всіх українців. Осінь остаточно попрощалася з нами, і тепер попереду новорічні свята. Вже на підході День святого Миколая, який припадає на 19 грудня, а після нього – Новий рік та Різдво.

Вже незабаром сніг прикрасить будинки та дороги, створивши святковий настрій для всіх – як для дорослих, так і для дітей, які з радістю дістануть свої санки та льодяники.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках із першим днем ​​зими, які порадують ваших близьких навіть на відстані. Святковий настрій друзям та сім’ї буде гарантовано.

У передсвятковій метушні та підбитті підсумків грудень пройде непомітно. Мільйони українців обиратимуть подарунки для своїх близьких, запрошуватимуть родину чи друзів до спільного святкування Нового року, а також складатимуть список страв, які подаватимуться на святковий стіл.

Тигр – хижа тварина, тому на столі має бути багато їжі з м’ясом, а також десерти та напої.

Крім Нового року, у грудні на українців чекає багато професійних свят. Наприклад, початку місяця припадає День працівників прокуратури. У середині грудня українці відзначатимуть День адвокатури та День працівника суду. Ознайомитись з календарем свят на грудень 2021 року можна у матеріалі Фактів ICTV.