Обрізання Господнє є християнським святом, яке відзначають католики і православні. Щорічно його святкують 14 січня.
Факти ICTV зібрали все, що відомо про історію та заборони свята Обрізання Господнє.
Обрізання Господнє – історія свята
На восьмий день після народження син Марії прийняв обрізання в Єрусалимському храмі. Під час здійснення обряду дитині дали ім’я Ісус.
У IV столітті обрізання було обов’язковим ритуалом для стародавніх іудеїв. Якби Ісус не пройшов обряд, то ніхто не визнав би в ньому Месію. Згідно з тлумаченням церкви, Господь прийняв обрізання, тим самим показавши приклад того, як потрібно дотримуватися Божественних встановлень.
Обряд також не дав людям засумніватися в тому, що Ісус був справжньою людиною, а не безтілесним духом.
Одного разу Бог з’явився праведному Аврааму і пообіцяв, що він започаткує великий народ. Коли Аврааму було 99 років, Бог знову з’явився йому, щоб закріпити з ним заповіт.
Авраам і всі його домочадці прийняли обрізання. Через рік дружина Авраама, Сарра, народила сина Ісаака.
З тих пір всі юдеї обрізали новонароджених хлопчиків на восьмий день.
Що не можна робити в свято Обрізання Господнього
- Забороняти співати тим, хто прийшов з щедрівками, щоб не накликати гнів Господній.
- Віддавати борги або давати в борг, інакше весь рік просидите в боргах.
- Шити і прибирати.