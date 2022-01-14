Обрезание Господне является христианским праздником, который отмечают католики и православные. Ежегодно его празднуют 14 января.

Факты ICTV собрали все, что известно об истории и запретах праздника Обрезание Господне.

Обрезание Господне — история праздника

На восьмой день после рождения сын Марии принял обрезание в Иерусалимском храме. При совершении обряда ребенку дали имя Иисус.

В IV веке обрезание было обязательным ритуалом для древних иудеев. Если бы Иисус не прошел обряд, то никто не признал бы в нем Мессию. По толкованию церкви, Господь принял обрезание, тем самым показав пример того, как нужно соблюдать Божественные установления.

Обряд также не дал людям усомниться в том, что Иисус был настоящим человеком, а не бестелесным духом.

Однажды Бог явился праведному Аврааму и пообещал, что от него произойдет великий народ. Когда Аврааму было 99 лет, Бог снова явился ему, чтобы закрепить с ним завет.

Авраам и все его домочадцы приняли обрезание. Через год жена Авраама, Сарра, родила долгожданного сына – Исаака.

С тех пор все иудеи обрезали новорожденных мальчиков на восьмой день.

Что нельзя делать в праздник Обрезания Господнего