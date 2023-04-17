Обливаний понеділок 2023: заборони та прикмети 17 квітня

Обливаний понеділок 2023 відзначають 17 квітня – на другий день після Великодня.

Обливаний понеділок пов’язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Існує думка, що це день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.

Що не можна робити в Обливаний понеділок 2023

Сумувати та думати про погане.

Сваритися, лаятися і злитися.

Дуже багато їсти.

Зловживати алкоголем.

Сидіти вдома наодинці.

Займатися домашніми справами та тяжко працювати.

Народні прикмети на Обливаний понеділок 2023