Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Обливаний понеділок 2023: заборони та прикмети 17 квітня

17 Квітня 2023, 10:10
Євгенія Шапоренко журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV
Поливаний понеділок
Джерело: УНІАН

Обливаний понеділок 2023 відзначають 17 квітня – на другий день після Великодня.

Обливаний понеділок пов’язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Існує думка, що це день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.

Що не можна робити в Обливаний понеділок 2023

  • Сумувати та думати про погане.
  • Сваритися, лаятися і злитися.
  • Дуже багато їсти.
  • Зловживати алкоголем.
  • Сидіти вдома наодинці.
  • Займатися домашніми справами та тяжко працювати.

Народні прикмети на Обливаний понеділок 2023

  • Якщо перелітні птахи в Обливаний понеділок не співають, очікуйте заморозків.
  • Ранковий дощ в Обливаний понеділок віщує дощове літо.
  • Безвітряно та синє небо на Обливаний понеділок – найближчим часом бути дощу.
  • Ясна сонячна погода у Обливаний понеділок обіцяє таке ж літо.
Читайте також:
Гороскоп для всіх знаків зодіакуНе керуйтеся лише емоціями: гороскоп на 17 квітня 2023 року

Теги
Великдень Обливаний понеділок
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь