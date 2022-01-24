День зовнішньої розвідки України щорічно відзначається 24 січня. 2022 року свято припадає на понеділок.

Цього дня варто привітати всіх співробітників органів розвідки України з їхнім днем, подякувати за старанну роботу та забезпечення захисту та інтересів нашої країни.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем зовнішньої розвідки України у СМС, які порадують ваших знайомих та близьких навіть на відстані. Теплі слова можуть мотивувати на подвиги та великі справи.

***

З Днем розвідника тебе!

Це свято відзначає вся країна.

Будь завжди успішний, щасливий,

І до чужої біди співчутливий.

Нехай твоє здоров’я міцніє,

Радість життя нехай не меркне.

І любов’ю зігріває нехай сім’я

І повік не залишають нехай друзі.

***

Розвіднику, тебе від душі вітаю,

У професії важливій успіхів бажаю.

Здоров’я хай буде міцним завжди,

Нехай поважає начальство тебе.

Нехай в сім’ї буде тепло і затишок,

І пам’ятай, що вдома завжди на тебе чекають.

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,

Ми вітаємо від душі,

Ти залишайся непомічений,

Справи з успіхом заверши!

Не обділить хай життя здоров’ям,

І не буде негод на шляху,

Бажаємо дружно ми, з любов’ю,

До своєї мрії бадьоріше лети!

***

День зовнішньої розвідки України розпочали святкувати з 2018 року після указу п’ятого президента Петра Порошенка.

Вже незабаром лютий — останній місяць зими приготував для українців безліч різноманітних свят. Наприклад, вже 14 числа багато пар відзначатимуть День святого Валентина, а вже наприкінці місяць – масляний тиждень. Ознайомитись з повним списком можна у календарі свят на лютий 2022 року у матеріалі Фактів ICTV.