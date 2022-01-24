День зовнішньої розвідки України щорічно відзначається 24 січня. 2022 року свято припадає на понеділок.
Цього дня варто привітати всіх співробітників органів розвідки України з їхнім днем, подякувати за старанну роботу та забезпечення захисту та інтересів нашої країни.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем зовнішньої розвідки України у СМС, які порадують ваших знайомих та близьких навіть на відстані. Теплі слова можуть мотивувати на подвиги та великі справи.
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З Днем розвідника тебе!
Це свято відзначає вся країна.
Будь завжди успішний, щасливий,
І до чужої біди співчутливий.
Нехай твоє здоров’я міцніє,
Радість життя нехай не меркне.
І любов’ю зігріває нехай сім’я
І повік не залишають нехай друзі.
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Розвіднику, тебе від душі вітаю,
У професії важливій успіхів бажаю.
Здоров’я хай буде міцним завжди,
Нехай поважає начальство тебе.
Нехай в сім’ї буде тепло і затишок,
І пам’ятай, що вдома завжди на тебе чекають.
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Сьогодні свято твоє, розвіднику,
Ми вітаємо від душі,
Ти залишайся непомічений,
Справи з успіхом заверши!
Не обділить хай життя здоров’ям,
І не буде негод на шляху,
Бажаємо дружно ми, з любов’ю,
До своєї мрії бадьоріше лети!
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День зовнішньої розвідки України розпочали святкувати з 2018 року після указу п’ятого президента Петра Порошенка.
Вже незабаром лютий — останній місяць зими приготував для українців безліч різноманітних свят. Наприклад, вже 14 числа багато пар відзначатимуть День святого Валентина, а вже наприкінці місяць – масляний тиждень. Ознайомитись з повним списком можна у календарі свят на лютий 2022 року у матеріалі Фактів ICTV.