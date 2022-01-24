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Низький уклін героям: привітання у СМС із Днем зовнішньої розвідки України

24 Січня 2022, 06:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Внешняя разведка Украины

День зовнішньої розвідки України щорічно відзначається 24 січня. 2022 року свято припадає на понеділок.

Цього дня варто привітати всіх співробітників органів розвідки України з їхнім днем, подякувати за старанну роботу та забезпечення захисту та інтересів нашої країни.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем зовнішньої розвідки України у СМС, які порадують ваших знайомих та близьких навіть на відстані. Теплі слова можуть мотивувати на подвиги та великі справи.

***

З Днем розвідника тебе!

Це свято відзначає вся країна.

Будь завжди успішний, щасливий,

І до чужої біди співчутливий.

Нехай твоє здоров’я міцніє,

Радість життя нехай не меркне.

І любов’ю зігріває нехай сім’я

І повік не залишають нехай друзі.

***

Розвіднику, тебе від душі вітаю,

У професії важливій успіхів бажаю.

Здоров’я хай буде міцним завжди,

Нехай поважає начальство тебе.

Нехай в сім’ї буде тепло і затишок,

І пам’ятай, що вдома завжди на тебе чекають.

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,

Ми вітаємо від душі,

Ти залишайся непомічений,

Справи з успіхом заверши!

Не обділить хай життя здоров’ям,

І не буде негод на шляху,

Бажаємо дружно ми, з любов’ю,

До своєї мрії бадьоріше лети!

***

День зовнішньої розвідки України розпочали святкувати з 2018 року після указу п’ятого президента Петра Порошенка.

Вже незабаром лютий — останній місяць зими приготував для українців безліч різноманітних свят. Наприклад, вже 14 числа багато пар відзначатимуть День святого Валентина, а вже наприкінці місяць – масляний тиждень. Ознайомитись з повним списком можна у календарі свят на лютий 2022 року у матеріалі Фактів ICTV.

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