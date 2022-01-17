Китайський Новий рік є одним із найвідоміших свят Китаю. Він також відомий як Місячний Новий рік або Весняний фестиваль, який триває близько двох тижнів, починається напередодні китайського Нового року і завершується на 15-й день ​​року Фестивалем ліхтарів.

Дата китайського Нового року визначається за китайським місячним календарем, який заснований на циклах місяця і сонця і на 21-51 день відстає від григоріанського (використовуваного у всьому світі).

Китайський Новий рік – випадає на день молодика, зазвичай другий після зимового сонцестояння. Починається рік 1 лютого 2022-го, а закінчується 22 січня 2023-го.

Поки весь світ зустрічає 2022 рік, у Китаї наближається 4720-й.

Ми зібрали традиції китайського Нового року, а також кілька забобонів, повʼязаних з цим святом.

Китайський новорічний феєрверк

Як і в більшості західних культур, святкування китайського Нового року не обходиться без феєрверків і петард. Великі міста планують публічний запуск гарних феєрверків, а мешканці сільської місцевості роблять те саме на приватних заходах. Феєрверки повинні вітати прихід нового року та відлякувати все зло.

Сімейні вечері на китайський Новий рік

Однією з найважливіших традицій святкування Місячного Нового року є сімейна вечеря. Сім’ї подають на святковий стіл рибу, галушки та інші традиційні страви.

Танці дракона у Місячний Новий рік

Під час святкування китайського Нового року у Китаї та китайських кварталах західних країн популярні танці дракона. Вони покликані принести процвітання та удачу у новому році.

Вшанування предків під час свята Весни

Це традиція, до якої ставляться дуже серйозно. Люди відвідують могили своїх предків напередодні китайського Нового року, приносять підношення померлим на знак поваги (дозволяють предкам їсти першими) та ставлять додаткову склянку за обіднім столом.

Червоні подарунки та прикраси на китайський Новий рік

Червоний є основним кольором святкування китайського Нового року, оскільки китайці вважають, що він відганяє негатив та розлючених духів, одночасно сприяючи процвітанню та гарній енергії. Вулиці прикрашені червоними ліхтарями, а найпопулярнішим подарунком є ​​гроші в червоних конвертах.

Китайські новорічні забобони

Сім’ї підмітають свої будинки перед зустріччю китайського Нового року і уникають робити це в перший день нового року, тому що це може “вимести” з дому успіх. Ще один забобон — уникати каші на сніданок, бо це може призвести до бідності у новому році. Також прийнято вважати, що миття голови чи прання одягу на Новий рік “змиває” достатки.