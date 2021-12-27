Новорічний декор: як прикрасити будинок не за всі гроші світу

Оздобити не лише ялинку, але й будинок – не просто примха, кажуть психологи. Бо це сигналізує: настає час свята та, що дуже важливо, відпочинку!

– Зараз у нас є чудова можливість за допомогою якогось декору заздалегідь забезпечити собі цей відпочинок, оскільки зрозуміло, що у 21 столітті причин для стресу та втоми набагато більше, ніж це було 200-300 років тому, – зазначила кандидат медичних наук, психолог Олена Божук.

Декорування будинку може бути недорогим – запевняє дизайнерка інтер’єрів Аліна Бабенко. Дещо можна купити в магазині, приміром свічки, які завжди створюють затишок у домі.

На вибір вінки з хвої, шишок та іншого декору.

– Такий вінок можна вішати на двері, можна просто покласти на святковий стіл, а в центр, наприклад, одну або три свічки, – зазначила дизайнер інтер’єрів Аліна Бабенко.

Святкове оздоблення – не лише у традиційних іграшках і вінках, але й у продуманому сервіруванні столу, яке можна легко поєднати з іншим декором.

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Наприклад, у вас ялинкові прикраси виконані у синьому, бірюзовому та сріблястому кольорах. І коли навіть і з посуду десь проглядаються нотки цих кольорів – дуже гарно і гармонійно виглядає.

Крім того, святковий декор можна виготовити і власними руками.

Наприклад Таїсія свою невелику квартиру вже прикрасила власноруч виготовленим декором. Буквально за десять хвилин можна зробити об’ємну сніжинку з десяти паперових пакетів.

Знадобляться також клей, олівець та ножиці. Розділяємо пакети на кілька частин, малюємо візерунок, вирізаємо за лініями та змащуємо клеєм. З’єднуємо пакети один з одним – і вуаля.

Окрім цього, Таїса зробила ще й власний вінок – зі свіжої хвої.