Вже за кілька тижнів наступить Новий рік 2023. Новорічної атмосфери вдома додадуть святкові прикраси, ялинка, гірлянди та музика.

Тому Факти ICTV підготували для вас та ваших дітей музичну підбірку веселих новорічних пісень.

Підбірка новорічних пісень для дітлахів

Зимові пісні + Jingle Bells українською мовою

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2. Різдвяні дитячі композиції

3. Пісня У лісі, лісі темному

4. Пісня Веселі дзвоники

5. Новорічна пісенька для дітей про Санту Клауса

6. Новорічна руханка для малюків

7. Різдвяні колядки та щедрівки для дітей

8. Пісня про святого Миколая

Плейлист, який створить новорічний настрій

Як завантажити відео з YouTube

Усі ці пісні разом з відео можна завантажити на свій смартфон та вмикати дітлахам у будь-який час. Аби зберегти відео на свій телефон:

зайдіть в мобільний застосунок YouTube;

відкрийте одне з відео, які ми підготували;

поруч з відео (у нижньому правому куті) є три вертикальні крапки ⋮

натисніть на них та оберіть Завантажити відео .

. оберіть якість завантаження та натисніть Завантажити.

Готово! Відео з’явиться у застосунку в розділі Завантаження. Ви зможете вмикати музику своїм малюкам, коли немає інтернету чи зв’язку.