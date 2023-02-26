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Нехай серце допоможе піти всім образам: привітання в листівках із Прощеною неділею 2023

26 Лютого 2023, 06:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Прощенное воскресенье 2023

26 лютого віряни відзначають Прощену неділю. Щорічно вона припадає на різні числа, оскільки залежить від дати початку посту і дати Воскресіння Христового – Великодня.

Прощена неділя також є останнім днем Масляного тижня перед початком Великого посту. У цю дату прийнято ходити до церкви, після – в гості до одне одного і найголовніше – просити вибачення за всі образи, які могли накопичитися за рік.

Якщо у вас немає можливості вибачитися перед близькими і друзями віч-на-віч, то зробити це можна за допомогою, наприклад – картинки. Головне – щиро. З цієї нагоди Факти ICTV підготували листівки з Прощеною неділею 2023, щоб ви змогли відправити їх усім, кому вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

Прощена неділя 2023

Прощена неділя 2023

Прощена неділя 2023

Прощена неділя 2023

Прощена неділя 2023

Зазначимо, наші предки вважали, що прощення в цей день потрібно просити не тільки у рідних і близьких, а й у бідних, багатих, здорових, молодих, старих.

Детальніше про традиції Прощеної неділі – читайте на Фактах ICTV.

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