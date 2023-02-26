26 лютого віряни відзначають Прощену неділю. Щорічно вона припадає на різні числа, оскільки залежить від дати початку посту і дати Воскресіння Христового – Великодня.

Прощена неділя також є останнім днем Масляного тижня перед початком Великого посту. У цю дату прийнято ходити до церкви, після – в гості до одне одного і найголовніше – просити вибачення за всі образи, які могли накопичитися за рік.

Якщо у вас немає можливості вибачитися перед близькими і друзями віч-на-віч, то зробити це можна за допомогою, наприклад – картинки. Головне – щиро. З цієї нагоди Факти ICTV підготували листівки з Прощеною неділею 2023, щоб ви змогли відправити їх усім, кому вважаєте за потрібне.

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Зазначимо, наші предки вважали, що прощення в цей день потрібно просити не тільки у рідних і близьких, а й у бідних, багатих, здорових, молодих, старих.

Детальніше про традиції Прощеної неділі – читайте на Фактах ICTV.