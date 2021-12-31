Саме час замінити нудні та однотипні привітання з Новим роком на більш веселі та оригінальні.

Для багатьох людей Новий рік – синонім нового початку. Саме в цей день у вас є можливість висловити своїм близьким подяку та побажати всього найкращого у наступному році. 2021 рік дійсно був нелегким, час підтримати друзів та родичів, підняти їм настрій теплими словами.

Насолоджуйтесь останніми днями 2021 року з близькими і побажайте їм всього найкращого в новому році. Починаючи з 1 січня, у вас буде 365 днів, щоб пережити нові враження, дні будуть наповнені чудовими моментами, новими досягненнями та перемогами.

Досі не знаєте, що написати на листівці або у текстовому повідомлені? Які слова більше підійдуть для колег, а які для родичів? Підбірка наших привітань допоможе вам з вибором.

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Стійкість, незмінність та розвиток – складові успіху нашої спільної роботи! Прийміть найщиріші вітання з Новим роком! Нехай нові плани насичують ваше життя, успіхів у творчій та фінансовій сферах! Зі святом!

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Зустріньте Новий рік феєрично та без похмілля.

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Якщо ми озирнемося назад, нам не вистачить часу, щоб порахувати всі чудові моменти, якими ми насолоджувалися разом. Я дякую тобі за те, що ти був зі мною цього року, і сподіваюся, що у 2022 році наші взаємини будуть тільки зміцнюватись. Бажаю щастя. З Новим роком!

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Бажаю вам відкривати нові горизонти та рахунки у швейцарських банках, а зачиняти двері від розкішної квартири та заплющувати очі від задоволення! З Новим роком!

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Вам бажаю у рік Тигра

З вдачею зіграти в ігри.

Виграти мільйон

І гайнути за кордон.

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З Новим 2022 роком! Сміливо крокуйте довгою дорогою життя, і нехай Covid-19 вас не зачіпає!

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Вітаю вас зі святом! У світі ще багато треба побачити і спробувати. Відкривайте нові можливості, живіть миттю, досліджуйте та знаходьте нові місця!

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У 2022 році я бажаю вам багато усмішок, мало смутку, силу волі для подолання всіх перешкод, впевненості, щоб позбутися сумнівів, здоров’я, щоб проживати життя на повну. З Новим 2022 роком!

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Бажаю, щоб новий рік був наповнений щастям, розвагами та азартом. Нехай всі ваші бажання втілюються в реальність! Вітаю з Новим роком!

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З Новим роком! Бажаю тобі добра,

Щоб Дід Мороз приніс багато радості й тепла,

І ціле море вдачі.

Бажаю тобі удачі!

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Нехай небо буде межею вашого успіху в новому році!