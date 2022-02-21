21 лютого відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято встановили на Генеральній конференції ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року. Його запровадили, щоб сприяти мовній і культурній різноманітності.

Дату 21 лютого обрали не випадково. Саме у цей день у 1952 році від куль поліцейських у Республіці Бангладеш загинули студенти, які вийшли на акцію протесту на захист своєї рідної мови бенгалі, яку вимагали визнати однією з державних.

Для кожного народу мова – це не лише спосіб спілкування. Це ще й важлива складова національної свідомості людини. Українська мова – одна з найбільш милозвучних, найдавніших і найбагатших мов у світі.

У Міжнародний день рідної мови Факти ICTV нагадують колоритні українські слова, які точно поповнять ваш словниковий запас.

Назирці – йти слідом, услід за кимось, не відстаючи. Не випускати з уваги, непомітно для інших, крадькома.

Яремчук назирці, але здалеку йшов за Когутом і не знав, як йому бути (Іван Цюпа).

Пантофлі – м’які кімнатні туфлі, капці, зазвичай без підборів.

Він хитнув ногою, і пантофля звалилася. Всі побачили голу ніженьку, навіть без шкарпеток (Агатангел Кримський).

Слоїк – висока посудина зі скла, глини, фаянсу; майже циліндричної форми з трохи звуженою верхньою частиною; скляна, глиняна або фаянсова банка.

На верхніх поличках знаходжу в слоїках макарони, сушені груші й халву у круглих дерев’яних коробках (Михайло Коцюбинський).

Комиза – примхлива людина, вередун.

Вони повинні вередувати, перебирати, закатувати істерики й скандали, жбурляти одяг, зривати скатерки, здирати простирадла, здобути врешті реноме комизи й вереди (Юрко Іздрик).

Путівець – польова дорога між селами.

Фашистські льотчики нещадно обстрілювали дороги. Тому біженці йшли не по шосе, а здебільшого путівцями (Павло Автомонов).

Замислівка – витівниця, людина, яка любить щось вигадувати.

То то ж була вигадчиця, то то ж була замислівка! (Марко Вовчок).

Банькатий – надто опуклий, витріщений (про очі).

Банькаті, немов аж підпухлі очі боярина ніби хотіли проникнути в душу (Іван Ле).