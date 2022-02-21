21 февраля отмечает Международный день родного языка. Этот праздник установили на Генеральной конференции ЮНЕСКО. Его ввели, чтобы способствовать языковому и культурному разнообразию.

Дату 21 февраля выбрали не случайно. Именно в этот день в 1952 году от пуль полицейских в Республике Бангладеш погибли студенты, которые вышли на акцию протеста в защиту своего родного языка бенгали, который требовали признать одним из государственных.

Для каждого народа язык — это не только способ общения. Это еще и важная составляющая национального сознания человека. Украинский язык — один из самых мелодичных, древнейших и богатейших языков в мире.

В Международный день родного языка Факты ICTV напоминают колоритные украинские слова, которые точно пополнят ваш словарный запас.

Назирці — идти вслед за кем-то, не отставая. Не выпускать из виду, незаметно для других, украдкой.

Яремчук назирці, але здалеку йшов за Когутом і не знав, як йому бути (Іван Цюпа).

Пантофлі — мягкие комнатные туфли, тапочки, обычно без каблуков.

Він хитнув ногою, і пантофля звалилася. Всі побачили голу ніженьку, навіть без шкарпеток (Агатангел Кримський).

Слоїк — высокий сосуд из стекла, глины, фаянса; почти цилиндрической формы с немного суженной верхней частью; стеклянная, глиняная или фаянсовая банка.

На верхніх поличках знаходжу в слоїках макарони, сушені груші й халву у круглих дерев’яних коробках (Михайло Коцюбинський).

Комиза — капризный человек, привереда.

Вони повинні вередувати, перебирати, закатувати істерики й скандали, жбурляти одяг, зривати скатерки, здирати простирадла, здобути врешті реноме комизи й вереди (Юрко Іздрик).

Путівець — полевая дорога между селами.

Фашистські льотчики нещадно обстрілювали дороги. Тому біженці йшли не по шосе, а здебільшого путівцями (Павло Автомонов).

Замислівка — затейница, человек, который любит что-то придумывать.

То то ж була вигадчиця, то то ж була замислівка! (Марко Вовчок).

Банькатий — лишком выпуклый, выпученный (о глазах).

Банькаті, немов аж підпухлі очі боярина ніби хотіли проникнути в душу (Іван Ле).