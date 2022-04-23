У світле свято Великодня 2022 оригінальні привітання для своєї сім’ї, друзів та знайомих Вам знадобляться.
Привітання з Великоднем 2022 року у віршах:
Свяченого яєчка, доброї паски
і сонця окрайчик – з Божої ласки!
У мирі та щасті, добрі та любові,
святкуйте Великдень в родинному колі!
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Явилась милість нам Господня,
І оживила світ, немов в раю,
В знаменне свято Великодня
Вітаю щиро Вашу я сім’ю!
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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Проміння чисте
Падає з небес,
Вітаємо з Великоднем,
Христос воскрес!
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Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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У душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
Привітання з Великоднем 2022 в прозі:
- Хай світлий Великдень допомагає вам гідно жити й плідно творити, бути терплячими й чуйними, прагнути миру, взаєморозуміння та злагоди!
- Наша сім’я вітає вашу зі світлим і чистим великоднім днем! Ми вам бажаємо лише приємних моментів у житті, щоб горе назавжди забуло дорогу у ваш будинок.
- Вітаю з весняним днем Великодня! Нехай великодній благодатний вогонь обігріє ваш дім! Миру і всіх благ вашому дому. Здоров’я і терпіння вам у всьому!
- Христос Воскрес! Вітаємо з Великоднем! Нехай теплом і любов’ю наповнюються ваші душі в це чарівне свято! Нехай Бог оберігає всю вашу родину!
- Вітаю вас зі святом Великодня! Нехай Господь буде милостивий до всіх нас, у цей день і завжди! А ми зробимо все, щоб бути гідними його великої Любові. Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем 2022 в листівках: