У світле свято Великодня 2022 оригінальні привітання для своєї сім’ї, друзів та знайомих Вам знадобляться.

Привітання з Великоднем 2022 року у віршах:

Свяченого яєчка, доброї паски

і сонця окрайчик – з Божої ласки!

У мирі та щасті, добрі та любові,

святкуйте Великдень в родинному колі!

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Явилась милість нам Господня, І оживила світ, немов в раю, В знаменне свято Великодня Вітаю щиро Вашу я сім’ю! Бажаю щастя й злагоди в родині Та благодаті Божої з небес І хай по всій лунає Україні: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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Проміння чисте

Падає з небес,

Вітаємо з Великоднем,

Христос воскрес!

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Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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У душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

Привітання з Великоднем 2022 в прозі:

Хай світлий Великдень допомагає вам гідно жити й плідно творити, бути терплячими й чуйними, прагнути миру, взаєморозуміння та злагоди!

Наша сім’я вітає вашу зі світлим і чистим великоднім днем! Ми вам бажаємо лише приємних моментів у житті, щоб горе назавжди забуло дорогу у ваш будинок.

Вітаю з весняним днем Великодня! Нехай великодній благодатний вогонь обігріє ваш дім! Миру і всіх благ вашому дому. Здоров’я і терпіння вам у всьому!

Христос Воскрес! Вітаємо з Великоднем! Нехай теплом і любов’ю наповнюються ваші душі в це чарівне свято! Нехай Бог оберігає всю вашу родину!

Вітаю вас зі святом Великодня! Нехай Господь буде милостивий до всіх нас, у цей день і завжди! А ми зробимо все, щоб бути гідними його великої Любові. Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем 2022 в листівках:

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