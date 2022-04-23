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Найкращі привітання з Великоднем 2022 в смс, віршах та листівках

24 Квітня 2022, 01:30
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
поздравления с пасхой
Джерело: Pixabay

У світле свято Великодня 2022 оригінальні привітання для своєї сім’ї, друзів та знайомих Вам знадобляться.

Привітання з Великоднем 2022 року у віршах:

Свяченого яєчка, доброї паски

і сонця окрайчик – з Божої ласки!

У мирі та щасті, добрі та любові,

святкуйте Великдень в родинному колі!

****

Явилась милість нам Господня,

І оживила світ, немов в раю,

В знаменне свято Великодня

Вітаю щиро Вашу я сім’ю!

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

****

Проміння чисте

Падає з небес,

Вітаємо з Великоднем,

Христос воскрес!

****

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

****

У душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

Привітання з Великоднем 2022 в прозі:

  • Хай світлий Великдень допомагає вам гідно жити й плідно творити, бути терплячими й чуйними, прагнути миру, взаєморозуміння та злагоди!
  • Наша сім’я вітає вашу зі світлим і чистим великоднім днем! Ми вам бажаємо лише приємних моментів у житті, щоб горе назавжди забуло дорогу у ваш будинок.
  • Вітаю з весняним днем Великодня! Нехай великодній благодатний вогонь обігріє ваш дім! Миру і всіх благ вашому дому. Здоров’я і терпіння вам у всьому!
  • Христос Воскрес! Вітаємо з Великоднем! Нехай теплом і любов’ю наповнюються ваші душі в це чарівне свято! Нехай Бог оберігає всю вашу родину!
  • Вітаю вас зі святом Великодня! Нехай Господь буде милостивий до всіх нас, у цей день і завжди! А ми зробимо все, щоб бути гідними його великої Любові. Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем 2022 в листівках:

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

Привітання з Великоднем 2022

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Теги
Великдень, Пасха
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