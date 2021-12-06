Традиційно 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Це свято заснували у 1993 році, воно є символом справжньої мужності, героїзму і відваги.

Сьогодні варто привітати всіх військовослужбовців, які захищають кордони нашої країни та відстоюють її територіальну цілісність.

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Збройних сил України в СМС.

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У рідному війську ти службу несеш,

Я знаю – мене від біди ти спасеш,

Мене вбережеш ти від зла і тривог,

Бо вмілий і вправний ти майже як бог!

Бо ти – патріот, захищаєш державу,

Примножуєш силу її ти і славу,

Хоробро і вправно ти служиш у війську

Й державу борониш свою українську!

Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

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Від щирого серця вітаю вас з Днем Збройних Сил України, шановні воїни, захисники України! Бажаю міцного здоров’я, прихильної долі, миру, добра, злагоди і затишку у ваших оселях.

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З Днем Збройних сил України

Вітаю Вас я нині.

Хай буде мир і щастя

У кожній Вашій днині.

Щоб мали сил Ви море,

Здоров’я — щоб доволі.

За захист України

Доброї дасть Бог долі.

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Нехай щира любов до України, славетні бойові подвиги наших батьків та дідів, народна повага надихають вас на нові звершення у благородній справі служіння рідному народові. Щастя, добра та злагоди вам і вашим родинам, дорогі військовослужбовці.

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Із Днем Збройних сил України

Сьогодні прийміть привітання.

Бажаю Вам успіхів вічних,

Для армії — лиш процвітання.

Щоби доля тільки сприяла

Щоденно на шляху до миру.

Бажаю в житті мати щастя,

Боротись за істину щиру.

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У День Збройних Сил України ми хочемо віддати шану всім чоловікам, які відстоюють незалежність українського народу та нашої держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи. Нехай Ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на Вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь!