Традиційно 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Це свято заснували у 1993 році, воно є символом справжньої мужності, героїзму і відваги.
Сьогодні варто привітати всіх військовослужбовців, які захищають кордони нашої країни та відстоюють її територіальну цілісність.
З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Збройних сил України в СМС.
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У рідному війську ти службу несеш,
Я знаю – мене від біди ти спасеш,
Мене вбережеш ти від зла і тривог,
Бо вмілий і вправний ти майже як бог!
Бо ти – патріот, захищаєш державу,
Примножуєш силу її ти і славу,
Хоробро і вправно ти служиш у війську
Й державу борониш свою українську!
Хай згинуть назавжди усі вороги,
Панують хай мир і любов навкруги,
Вітаю тебе я зі святом щосили!
Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!
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Від щирого серця вітаю вас з Днем Збройних Сил України, шановні воїни, захисники України! Бажаю міцного здоров’я, прихильної долі, миру, добра, злагоди і затишку у ваших оселях.
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З Днем Збройних сил України
Вітаю Вас я нині.
Хай буде мир і щастя
У кожній Вашій днині.
Щоб мали сил Ви море,
Здоров’я — щоб доволі.
За захист України
Доброї дасть Бог долі.
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Нехай щира любов до України, славетні бойові подвиги наших батьків та дідів, народна повага надихають вас на нові звершення у благородній справі служіння рідному народові. Щастя, добра та злагоди вам і вашим родинам, дорогі військовослужбовці.
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Із Днем Збройних сил України
Сьогодні прийміть привітання.
Бажаю Вам успіхів вічних,
Для армії — лиш процвітання.
Щоби доля тільки сприяла
Щоденно на шляху до миру.
Бажаю в житті мати щастя,
Боротись за істину щиру.
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У День Збройних Сил України ми хочемо віддати шану всім чоловікам, які відстоюють незалежність українського народу та нашої держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи. Нехай Ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на Вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь!