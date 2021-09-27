Щороку 27 вересня в Україні відзначають День працівників дошкільних освітніх закладів. Сьогодні варто привітати всіх вихователів з професійним святом та подякувати їм за працю.

Спеціально для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем вихователя у картинках.

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День вихователя в Україні почали відзначати лише у 2011 році. Це свято було встановлене для того, щоб суспільство зрозуміло важливість дошкільних освітніх закладів.

У День вихователя у дитячих садках України проходять святкові заходи, під час яких всі їхні співробітники – вихователі, няні, викладачі музики, завідувачі, охоронці, кухарі – приймають привітання та подарунки.

Також цього дня вихователі можуть відвідувати професійні семінари й конференції, які допоможуть удосконалити свою майстерність.

Вихователі відіграють важливу роль у житті кожної дитини. Тому працівники дошкільних освітніх закладів мають бути турботливими, уважними, пильними та спостережливими.

До речі, перший дошкільний виховний заклад з’явився на початку XIX століття в Шотландії.

У 1802 року педагог і філософ Роберт Оуен організував так звану “школу для малюків” у селищі Нью-Ланарк. А саму назву “дитячий садок” у 1837 році придумав німецький педагог Фрідріх Фребель.