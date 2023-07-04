4 липня в Україні відзначають День Національної поліції. У 2023 році дата випала на будній день – вівторок.

Це свято з’явилося в календарі офіційних державних і професійних свят України в 2015 році. Правоохоронні органи відіграють важливу роль у житті громадськості. Вони стежать за порядком, запобігають, виявляють або розкривають злочини, розшукують злочинців, забезпечують порядок у громадських місцях тощо.

Якщо у вас в оточенні є співробітники правоохоронних органів, не забудьте їх привітати та подякувати за нелегку працю. Факти ICTV підготували привітання в листівках із Днем Національної поліції 2023.

Привітання із Днем Національної поліції 2023 в СМС

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З Днем поліції вітаю

Полісменів України,

Вам бажаю я відваги,

Честі, мужності та сили.

Я бажаю, щоби кожен

Поважав завжди закони,

А вам, нашим поліцейським,

Зорепаду на погони.

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У цей святковий для вас день,

Прийміть від нас гору пісень,

І побажань прийміть не мало,

Щоб жили ви завжди всі вдало.

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З Днем поліції вітаємо,

Любові й щастя вам бажаємо.

Хай квітне в серці доброта,

Та обминає вас журба!

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Непроста ваша служба, звичайно,

А часом й небезпечною буває,

Вас привітати хочемо сердечно,

Нехай доля вас від бід вберігає!

З Днем поліції!

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Тому, хто трудиться завжди,

І хто у будь-яку негоду,

Залишивши всі справи свої,

Поспішає чергувати на дорогу

Хочемо побажати удачі

І безмежного везіння,

Довіку зневіри не знати

І велику зарплатню мати!

Привітання з Днем Національної поліції 2023 у прозі

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Вітаю з Днем Національної поліції України! Бажаю, щоб ваша робота приносила чудові результати і щоб усі здобутки та нововведення приймалися та враховувалися в безперервному кар’єрному зростанні.

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У День Національної поліції хочу побажати, щоб справедливість завжди торжествувала. Сил, мужності, терпіння, здоров’я, щастя та кар’єрного зростання!

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Вітаю тебе зі святом, поліцейський! Бажаю неймовірних сил і відваги, терпіння і бадьорого здоров’я, процвітаючої діяльності та вдалої боротьби зі злочинцями і порушниками, родинного щастя і благополуччя.

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Відмінного несення служби та міцного здоров’я, зірок на погонах та заохочення за таку складну роботу. З Днем Національної поліції тебе!

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Вітаю тебе з Днем Національної поліції! Нехай твої трудові будні будуть спокійними, а в родині панує мир і любов.

Привітання із Днем Національної поліції 2023 у листівках

До 2017 року День Національної поліції в Україні відзначали 4 серпня, оскільки саме в цей день п’ятий президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.

Пізніше в указ було внесено зміни та свято перенесли на 4 липня. Саме цього числа в Києві на Софійській площі склали присягу вірності перші патрульні поліцейські, оскільки в 2014 році експерти вирішили провести реформу в силовому блоці.

До 2015 року в Україні діяв правоохоронний орган міліція, який перетворили на поліцію.

Співробітники поліції грають важливу роль для України та її громадян. Вони стоять на захисті порядку, життя, здоров’я та прав людей, що проживають у нашій країні. Безумовно, список їхніх повноважень набагато більший. Щодня ми спостерігаємо, як поліція бореться зі злочинністю, підтримує громадський порядок і безпеку.