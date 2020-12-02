День ангела Віталія відзначають 2 грудня. Протягом року його іменини святкую ще 24 січня, 7 лютого, 5 і 11 травня, 5 серпня та 7 жовтня.
Чоловіче ім’я Віталій походить від латинського слова vitalis, що означає життєвий.
Власники імені зазвичай врівноважені, гіперсексуальні, здатні здійснювати кілька контактів поспіль.
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Чоловіки могли б багато чого досягти, але лінуються, не перевантажують себе роботою, виконуючи її за настроєм.
Факти ICTV зібрали яскраві привітання з Днем ангела Віталія і листівках.
Церковні свята у грудні 2020
У церковному календарі на грудень 2020 буде чимало дат, важливих для православних вірян.
Зокрема, 4 грудня відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 19 грудня – найщасливіший день для найменших українців, бо саме у ніч проти нього Святий Миколай приносить подарунки.
Проте найголовніше свято – Різдво Христове (25 грудня) за григоріанським та новоюліанським календарями.