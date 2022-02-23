Традиційно 23 лютого в Україні відзначають день ангела Валентини. За церковним календарем сьогодні вшановують мученицю Валентину Кесайрійську (Палестинську).
Це жіноче ім’я має давньоримське походження і означає всесильна, міцна. З нагоди свята варто привітати всіх власниць цього імені. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Валентини у листівках та СМС.
Привітання з днем ангела Валентини в СМС
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В коханні та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,
З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!
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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.
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Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
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Хай Валю нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
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У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення! Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.
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Привітання з днем ангела Валентини у листівках
Значення імені Валентина
З дитинства Валентина росте веселою, доброзичливою та енергійною дівчинкою. Вона завжди проявляє допитливість і намагається доводити все до кінця. Вміє дружити, готова прийти на допомогу у непрості часи. Валентина часто не впевнена в собі і правильності своїх вчинків. Вона дуже серйозно ставиться до життя, приймаючи все близько до серця.
Весь свій вільний час Валентина приділяє своїй родині і близьким. Вона не любить галасливих компаній, вважає за краще провести час за читанням цікавої книги. Власниця цього імені любить подорожувати, пізнаючи культуру різних країн.
Що стосується кар’єри, то в цій сфері Валентина – серйозна і відповідальна жінка. Вона ставить перед собою складні цілі, справляється з усіма труднощами і завжди досягає бажаного результату. Валя може стати чудовим керівником.