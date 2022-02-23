Традиційно 23 лютого в Україні відзначають день ангела Валентини. За церковним календарем сьогодні вшановують мученицю Валентину Кесайрійську (Палестинську).

Це жіноче ім’я має давньоримське походження і означає всесильна, міцна. З нагоди свята варто привітати всіх власниць цього імені. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Валентини у листівках та СМС.

Привітання з днем ангела Валентини в СМС

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В коханні та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,

З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.

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Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

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Хай Валю нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

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У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення! Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.

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Привітання з днем ангела Валентини у листівках

Значення імені Валентина

З дитинства Валентина росте веселою, доброзичливою та енергійною дівчинкою. Вона завжди проявляє допитливість і намагається доводити все до кінця. Вміє дружити, готова прийти на допомогу у непрості часи. Валентина часто не впевнена в собі і правильності своїх вчинків. Вона дуже серйозно ставиться до життя, приймаючи все близько до серця.

Весь свій вільний час Валентина приділяє своїй родині і близьким. Вона не любить галасливих компаній, вважає за краще провести час за читанням цікавої книги. Власниця цього імені любить подорожувати, пізнаючи культуру різних країн.

Що стосується кар’єри, то в цій сфері Валентина – серйозна і відповідальна жінка. Вона ставить перед собою складні цілі, справляється з усіма труднощами і завжди досягає бажаного результату. Валя може стати чудовим керівником.