Традиционно 23 февраля в Украине отмечают день ангела Валентины. По церковному календарю сегодня чествуют мученицу Валентину Кесарийскую (Палестинскую).

Это женское имя имеет древнеримское происхождение и означает всесильная, крепкая. По случаю праздника следует поздравить всех владелиц этого имени. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Валентины в открытках и СМС.

Поздравления с днем ​​ангела Валентины в СМС

Дорогая Валентина,

Поздравляем мы тебя!

Будь всегда во всем активна,

Не болей ты никогда.

Пусть проходят беды мимо,

И боятся пусть враги,

Чтоб была ты духом сильной,

Исполнялись все мечты.

Плюс здоровья, плюс удачи,

Верных, преданных друзей,

Быть счастливой, не иначе,

Лишь приятных новостей.

***

Валечка, я желаю тебе исполнения всех мечтаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пускай в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю тебе море положительных эмоций, отличного настроения и красочных моментов! Пускай твоя улыбка украшает этот мир!

***

Поздравляю тебя, Валентина,

И желаю лишь счастья в судьбе.

Пусть наполнится жизнь позитивом,

Каждый день дарит радость тебе.

Пусть удача тебя не покинет,

А друзья пускай не подведут.

Пусть любовь шепчет ласково имя,

От бед ангелы пусть берегут.

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Милая Валентина, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы в твоей жизни всегда все получалось так, как ты захочешь. Ведь имя Валентина означает “сильная”. Так пусть твоей внутренней силы хватает на преодоление всех препятствий к достижению твоих целей!

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Тебе пожелать очень хочется, Валя,

Чтоб ты, словно роза, все время цвела,

Чтобы мечты все реальностью стали,

Чтобы всегда ты счастливой была!

Пускай будет все: и любовь неземная,

И много здоровья, друзей и подруг,

Тебе лишь добра я, Валюша, желаю,

Пускай только радость тебя ждет вокруг!

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Поздравления с днем ​​ангела Валентины в открытках

Значение имени Валентина

С детства Валентина растет веселой, дружелюбной и энергичной девочкой. Она всегда проявляет любознательность и пытается доводить все до конца. Умеет дружить, готова прийти на помощь в непростое время. Валентина часто не уверена в себе и правильности своих поступков. Она очень серьезно относится к жизни, принимая все близко к сердцу.

Все свое свободное время Валентина уделяет своей семье и близким. Она не любит шумных компаний, предпочитает провести время за чтением интересной книги. Обладательница этого имени любит путешествовать, узнавая культуру разных стран.

Что касается карьеры, то в этой сфере Валентина – серьезная и ответственная женщина. Она ставит перед собой сложные цели, справляется со всеми трудностями и всегда достигает желаемого результата. Валя может стать отличным руководителем.