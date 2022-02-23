Традиционно 23 февраля в Украине отмечают день ангела Валентины. По церковному календарю сегодня чествуют мученицу Валентину Кесарийскую (Палестинскую).
Это женское имя имеет древнеримское происхождение и означает всесильная, крепкая. По случаю праздника следует поздравить всех владелиц этого имени. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Валентины в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Валентины в СМС
Дорогая Валентина,
Поздравляем мы тебя!
Будь всегда во всем активна,
Не болей ты никогда.
Пусть проходят беды мимо,
И боятся пусть враги,
Чтоб была ты духом сильной,
Исполнялись все мечты.
Плюс здоровья, плюс удачи,
Верных, преданных друзей,
Быть счастливой, не иначе,
Лишь приятных новостей.
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Валечка, я желаю тебе исполнения всех мечтаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пускай в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю тебе море положительных эмоций, отличного настроения и красочных моментов! Пускай твоя улыбка украшает этот мир!
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Поздравляю тебя, Валентина,
И желаю лишь счастья в судьбе.
Пусть наполнится жизнь позитивом,
Каждый день дарит радость тебе.
Пусть удача тебя не покинет,
А друзья пускай не подведут.
Пусть любовь шепчет ласково имя,
От бед ангелы пусть берегут.
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Милая Валентина, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы в твоей жизни всегда все получалось так, как ты захочешь. Ведь имя Валентина означает “сильная”. Так пусть твоей внутренней силы хватает на преодоление всех препятствий к достижению твоих целей!
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Тебе пожелать очень хочется, Валя,
Чтоб ты, словно роза, все время цвела,
Чтобы мечты все реальностью стали,
Чтобы всегда ты счастливой была!
Пускай будет все: и любовь неземная,
И много здоровья, друзей и подруг,
Тебе лишь добра я, Валюша, желаю,
Пускай только радость тебя ждет вокруг!
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Поздравления с днем ангела Валентины в открытках
Значение имени Валентина
С детства Валентина растет веселой, дружелюбной и энергичной девочкой. Она всегда проявляет любознательность и пытается доводить все до конца. Умеет дружить, готова прийти на помощь в непростое время. Валентина часто не уверена в себе и правильности своих поступков. Она очень серьезно относится к жизни, принимая все близко к сердцу.
Все свое свободное время Валентина уделяет своей семье и близким. Она не любит шумных компаний, предпочитает провести время за чтением интересной книги. Обладательница этого имени любит путешествовать, узнавая культуру разных стран.
Что касается карьеры, то в этой сфере Валентина – серьезная и ответственная женщина. Она ставит перед собой сложные цели, справляется со всеми трудностями и всегда достигает желаемого результата. Валя может стать отличным руководителем.