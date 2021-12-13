Традиційно 13 грудня православні відзначають День Андрія Первозванного. Це велике свято становлене в пам’ять про апостола, який був першим учнем Ісуса Христа.

Сьогодні варто привітати всіх рідних та близьких з цим світлим святом. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Андрія Первозванного у листівках.

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Згідно з повір’ям, святий приніс християнську віру на землю Русі і передрік виникнення великого граду на Київських горах. В день Андрія заведено ворожити та влаштовувати гуляння. Наші предки вірили, що уві сні можна побачити образ судженого і передбачити майбутнє.

Свято в пам’ять про першого з дванадцяти великих учнів Ісуса Христа було встановлено церквою ще в середні століття. Тоді Андрієві іменини вважалися магічним днем, який здатний змінити долю.

У народі це свято називали Калита– за назвою обрядового хліба, який напередодні 13 грудня пекли дівчата. Він мав форму кола з отвором в середині, у тісто додавали сухофрукти і ягоди, а готову калиту умочували в мед.

Потім корж підвішували на стрічці до стелі кімнати. Юнак верхом на коцюбі повинен був підстрибнути і відкусити шматочок калити. Щасливчика, якому вдалося зробити це з першої спроби, брали в компанію. Вважалося, що хлопець, який відкусив калиту, у наступному році обов’язково одружиться з красивою і розумною дівчиною.