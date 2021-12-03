Подарунок для колеги на Новий рік 2020 потрібно вибирати ретельно, оскільки з цією людиною ви проводите значну частину свого звичайного дня.

Щоб вибрати хороший презент необхідно звернути увагу на те, що стоїть у співробітника на столі. Стару чашку можна замінити на оригінальну і красиву, а списаний органайзер на новий.

Факти ICTV зібрали найкращі ідеї для подарунка колезі.

Незвичайний кухоль

Кухоль – це хороший подарунок на Новий рік для колег, які полюбляють проводити робочий день разом з чашкою теплого напою.

Зараз існує безліч креативних кухлів. Можете зупинити вибір на кухлі, який змінює свій малюнок, коли нагрівається. Для більш креативних (або забудькуватих) можна взяти кухоль, який дозволяє зробити свій малюнок або ж записати важливе нагадування.

Ще один хороший варіант – кухоль-мішалка, який дозволяє швидко перемішати молоко з кавою або цукор в чаї.

Ціна: 200-350 грн

Органайзер для автомобіля

Завзятим автомобілістам можна подарувати органайзер для авто, який вішається на спинку сидіння. Він допоможе звільнити заднє сидіння та бардачок від дрібних речей.

У зручні кишеньки органайзера поміщаються пляшки з водою, парасолька, ручки, ключі і багато інших речей, які знадобляться будь-якому автолюбителю.

Звичайно, вартість такого подарунка може трохи “кусатися”, проте він дуже практичний і порадує автомобіліста.

Ціна: 375-800 грн

Якісний блокнот

У сучасному світі всі важливі події і нагадування можна занести у смартфон, але все ж є в блокнотах своя родзинка. Особливо зайняті колеги обов’язково оцінять новий блокнот, навіть якщо старий ще не до кінця списаний.

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Можна проявити креативність і подарувати блокнот ручної збірки або ж купити блокнот з чорними сторінками, а до нього додати білу ручку.

Ціна: 150-400 грн

Пляшка вина

Хороший алкоголь у багатьох є частиною новорічного столу, так чому б не полегшити колезі муки вибору і не подарувати пляшку вина, яку можна буде розпити з друзями і близькими на Новий рік або з колегами на корпоративі.

Якщо не хочете сильно витрачатися, але не бажаєте подарувати погане вино, то краще купувати його у спеціалізованих магазинах і порадитися з консультантом, щоб підібрати хороший алкоголь за прийнятну ціну.

Ціна: 150-600 грн

USB-лампа

Любителям працювати до ночі або для тих, хто постійно в роз’їздах, прекрасно підійде USB-лампа. Адже не завжди є можливість працювати з включеним світлом.

Така лампа підключається до ноутбука і забезпечить необхідну кількість світла для того, щоб працювати без зайвого навантаження на очі.

Можна обрати як більш практичний варіант, який сподобається мандрівникам, так і більш жартівливий – лампу у вигляді космонавта.

Ціна: 70-200 грн

До слова, питання, що подарувати на Новий рік, знову стає актуальним. Якщо за 12 місяців у вас не назбиралося ідей того, що подарувати на Новий рік близьким і друзям, Факти ICTV підготували 10 непоганих варіантів.