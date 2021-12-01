Різдво – час турботи, щастя й сімейного затишку. Традиційно в це свято заведено дарувати випічку й цукерки, але ми підготували цікавіші ідеї подарунків на католицьке Різдво 2021.

Для європейців католицьке Різдво – особливе свято. Міста й площі перетворюються на справжню казку ще за місяць до святкування: на затишних вуличках запалюють вогники, а також відкриваються різдвяні ярмарки. У такій атмосфері й дорослі люди починають вірити в диво.

Безсумнівно, головними атрибутами цього свята залишаються ялинка й подарунки. У цей день слід розділити радість із близькими й подарувати їм позитивні емоції, а зробити це можна за допомогою різноманітних презентів.

Створіть щось власними руками

Найцінніший подарунок для більшості з нас – це не коштовні прикраси чи гроші, а те, що людина зробила від щирого серця. Порадуйте близьких власноруч намальованою листівкою з найкращими побажаннями. Прикрасьте папір стрічками, блискітками або вклейте сімейне фото, яке зробить подарунок особливо цінним. Вартість не має значення, коли йдеться про щирі емоції та почуття. Гарним подарунком також стане власноруч зварене мило або хенд-мейд свічка.

Подаруйте декор для дому

У період зимових свят предмети для оздоблення будинку – найкращий варіант для різдвяного подарунка. Гірлянди, картини, різноманітні фігурки й різдвяні сувеніри ще довго нагадуватимуть про вас господарю домівки, а також наповнять дім затишком і особливою атмосферою.

Подаруйте близьким можливість подбати про себе

Засоби для догляду за собою ніколи не бувають зайвими. У період зимових морозів особливо хочеться піклуватись про себе, тож різноманітні креми, маски, гелі, скраби й бомбочки для ванн точно сподобаються людині, яку ви хочете порадувати. Такий подарунок підійде не тільки для жінок, а й для чоловіків, які часто нехтують б’юті-процедурами через стереотипи або нестачу часу.

Подбайте про тепло

Теплі речі можуть бути не тільки практичними, а й стильними. У холодну пору зимовий одяг точно не лежатиме без діла на поличці. Подаруйте светр і доповніть його аксесуарами. Таким чином, ви зробите цей презент небанальним.

Зробіть подарунок для всіх членів сім’ї одразу

Сучасний вибір гаджетів просто вражає. Дуже вдалим варіантом буде портативний проектор, за допомогою якого холодними зимовими вечорами ви зможете насолоджуватися фільмами й серіалами просто на стіні власного дому. Ще одним чудовим рішенням стане фотоапарат, що моментально друкує готові фотографії. Із таким гаджетом можна зберегти усі найяскравіші миті життя.

Будь-який подарунок, зроблений із любов’ю, точно сподобається членам вашої родини. Бажаємо вам вдало зустріти Різдво 2021 і насолодитись цим сімейним святом на повну.