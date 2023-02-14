В Україні 14 лютого відзначають День комп’ютерника. Свято припадає на вівторок, і дата обрана невипадково.

Саме в цей день 1946 року було створено перший електронний комп’ютер ENIAC. Свято стосується купи різних професій – програмістів, комп’ютерних інженерів, системних адміністраторів та багатьох інших, хто присвятив свою кар’єру комп’ютерним технологіям.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем комп’ютерника у листівках, СМС та прозі, щоб порадувати близьких та друзів навіть на відстані.

Зараз дивляться

Привітання із Днем комп’ютерника у СМС

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Хто програму вмить напише

І комп’ютер нам почистить,

“Вінду” перевстановить,

Сайт красиво облаштує.

Без тебе ми як без рук,

Для комп’ютера ти один.

Вітаємо ми тебе

З днем комп’ютерника!

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Хай живуть генії клавіатури,

Володарі мишок, герої заліза,

Всі ті, хто з гайок і з фурнітури

Хоч комп зберуть, хоч айфон – все корисно!

Так у день свій комп’ютерний киньте погане,

Налийте пивка, щоб для тіла і духу,

Адже ви заслужили трохи вихідного,

Трішечки свята і розслаблення!

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Вам побажаю креативу

У рішенні будь-яких завдань,

Запрограмувати змогли ви

Щоб всіх і вся від невдач.

Здоров’я вам, любові і щастя,

Проєктів прибуткових крутих,

Ідей хороших, позитиву,

І розуміння рідних.

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День комп’ютерника всюди!

Я вітаю й не забуду:

Якщо щось з компом не так,

Я – до тебе, мій приятель-маг!

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Сайт – картинка, прекрасний контент,

У День комп’ютерника вам комплімент!

Поздоровлень від користувачів купа,

Побажання стати ще крутіше!

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Привітання із Днем комп’ютерника у листівках

Привітання із Днем комп’ютерника у прозі

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Дорогий наш комп’ютерний ас, вітаємо тебе з твоїм професійним святом! Ми бажаємо тобі надійної техніки, яка ніколи не підводить, нових технологій, завдяки яким твоє життя стане ще цікавіше, і, звичайно, вдячних користувачів, яким ти допомагаєш кожен день!

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З Днем комп’ютерника вітаю! Бажаю, щоб твої бажання збувалися, а також все виходило. Нехай з будь-яким комп’ютером ти будеш на “ти”, і в один клік здійснювалися твої мрії.

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Вітаю із професійним святом! Бажаю, щоб професійний шлях увінчувався лише успіхами, великими досягненнями. Нехай завжди будуть сили та наснага рухатися вперед.

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У цей день вітаю тебе з твоїм професійним святом. Бажаю, щоб твій розум і креатив допомагали створювати нові і цікаві програмні рішення. Хочу побажати, щоб будь-яке завдання тобі було легким.

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Ось і прийшов день комп’ютерника! Вітаю всіх майстрів і знавців зі святом! Бажаю тихої роботи вентилятора, слухняних системників, запас витої пари, потрібних програм і належної науково-технічної бази для реалізації будь-яких ідей! Будьте здорові, посидючі, давайте відпочинок очам і ворушіть кінцівками. Ні вірусу, ні помилки в системі!

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