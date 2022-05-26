Сьогодні, 26 травня, християни західного обряду відзначають Вознесіння Господнє. Щорічно це велике церковне свято припадає у четвер, на 40-й день від Великодня.

Подія приурочена періоду, коли Ісус Христос пробув з учнями місяць після свого воскресіння. Православні християни цей день відначатимуть 2 червня.

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Вознесінням Господнім у листівках.

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Традиційно на свято Вознесіння Гоподнього заведено ходити до церкви та молитися. Також цього дня господині часто пекли пироги з зеленою цибулею, їх освячували в церкві, а потім ставили на святковий стіл.

Згідно з традиціями, сьогодні не можна вживати алкоголь, пліткувати, бажати комусь зла, відвідувати цвинтарі та згадувати померлих. Прибирання, винесення сміття та вінчання краще перенести на інший день. Детальніше про традиції та історію Вознесіння Господнього – читайте у матеріалі.