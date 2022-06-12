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Миру, добра, тепла! Красиві привітання з Трійцею в листівках

12 Червня 2022, 06:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Миру, добра, тепла! Красиві привітання з Трійцею в листівках

12 червня християни відзначають важливе церковне свято – День Святої Трійці, яке також називають П’ятидесятницею. Християни східного обряду його святкують на 50-й після Великодня, тож щороку дата змінюється.

Це велике церковне свято, на яке слід ходити до храмів і церков, які прикрашають гілками дерев, що символізують Святий Дух. Тому його ще називають Зеленою неділею.

Факти ICTV підготували привітання з Трійцею у листівках, щоб ви змогли привітати всіх, хто вам цінний.

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На Трійцю треба прикрашати свій будинок зеленню. Вважається, що так господарі відганяють від своїх домівок злих духів.

Також це сімейне свято, на яке прийнято збиратися за святковим столом.

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