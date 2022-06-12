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Мирного неба та здоров’я: найкращі привітання з Трійцею у СМС

12 Червня 2022, 06:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Троица

12 червня православні відзначають величезне свято – Трійцю. Ця важлива подія припадає на неділю.

Цього дня варто сходити на службу до церкви, а також розділити свято разом зі своїми друзями та близькими. Саме час зібратися всім разом за святковим столом та насолодитися традиційними пирогами, рибними та м’ясними закусками.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Трійцею у СМС, які порадують знайомих на відстані, та нагадають про важливість віри у цей непростий час. Теплі слова допоможуть направити на правильну дорогу.

Зараз дивляться

***

Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!

***

В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!

***

З Трійцею вас святою!
Нехай у домі вашому панує любов і спокій.
Щоб зберігали вас святі,
Щоб цінували вас рідні.

***

На Трійцю любові бажаємо,
Здоров’я міцного навік!
І довго жити лиха не знавши,
І продовжуючи брати розбіг!

***

Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!

***

Трійця славна вже прийшла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров’я побажай
І мене не забувай!

***

Червень ще порадує українців величезною кількістю свят. Вже 19 числа відзначатимуть День медичного працівника, День фермера та День батька. А на кінець місяця припадає День Конституції України. Щоб знати про всі свята, і правильно розпланувати можна ознайомитися з календарем свят червня 2022 року на Фактах ICTV.

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