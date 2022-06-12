12 червня православні відзначають величезне свято – Трійцю. Ця важлива подія припадає на неділю.

Цього дня варто сходити на службу до церкви, а також розділити свято разом зі своїми друзями та близькими. Саме час зібратися всім разом за святковим столом та насолодитися традиційними пирогами, рибними та м’ясними закусками.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Трійцею у СМС, які порадують знайомих на відстані, та нагадають про важливість віри у цей непростий час. Теплі слова допоможуть направити на правильну дорогу.

Зараз дивляться

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

З Трійцею вас святою!

Нехай у домі вашому панує любов і спокій.

Щоб зберігали вас святі,

Щоб цінували вас рідні.

***

На Трійцю любові бажаємо,

Здоров’я міцного навік!

І довго жити лиха не знавши,

І продовжуючи брати розбіг!

***

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

***

Трійця славна вже прийшла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

***

Червень ще порадує українців величезною кількістю свят. Вже 19 числа відзначатимуть День медичного працівника, День фермера та День батька. А на кінець місяця припадає День Конституції України. Щоб знати про всі свята, і правильно розпланувати можна ознайомитися з календарем свят червня 2022 року на Фактах ICTV.