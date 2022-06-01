1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей. Його мета – привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються дітлахи.

Свято було засноване в 1949 році, вперше його відзначили в 1950. В офіційному українському календарі воно з’явилося в 1998 році. У 2022 році в Україні цей день особливо важливий, оскільки в нашій країні йде повномасштабна війна, в якій страждають у тому числі й діти.

Діти – квіти життя, і лише ми – дорослі, можемо забезпечити їм щасливе та безтурботне дитинство. Факти ICTV підготували привітання з Днем захисту дітей у листівках, щоб ви змогли привітати тих, кого вважаєте за потрібне.

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У День захисту дітей зазвичай в містах проводяться масові заходи. Звичайно, 2022 рік не порівняється з попередніми, проте якщо у вас є можливість подарувати дитині щасливий день – зробіть це. Не варто забувати і про те, що в душі ми всі діти, тож проведіть цю дату весело.

До того ж, 1 червня не лише свято, а й перший день літа.