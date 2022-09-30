На 30 вересня припадає День янгола Софії. В Україні це ім’я є досить популярним в Україні, і його носить величезна кількість сучасних жінок. Саме час привітати їх із важливим днем ​​і побажати отримувати тільки приємне від життя, оминаючи все погане.

Значення імені Софія

Відомо, що ім’я Софія походить із грецької й має значення як мудрість та розум. Багато хто вважає, що ім’я поширилося по всьому світу із християнством, і використовується в Італії, Іспанії, Франції, Португалії та інших куточках планети.

Жінки з ім’ям Софія часто дуже емоційні особистості, але також і волелюбні. Якщо Софія і не знайде свою любов, то легко впоратися з усіма труднощами життя самостійно.

Зараз дивляться

Привітання з Днем ​​ангела Софії у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих, нагадають про важливість імені та допоможуть зарядитись позитивом.

***

Ангел-хранитель в ночі засвітить над тобою Софія три свічки, Першу – за любов, вічне щастя. Другу – за доброту, правду і прямоту. Третя свічка обереже Тебе від негод і образ.

***

Софія, з Днем Ангела! Нехай від тебе він ніколи не відлітає та допомагає завжди й в усьому!

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе ж вітаю в славний день,

Бажаю сміху та пісень!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Софія, в день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Боже!

***

Зовсім скоро настане жовтень – середина літа порадує українців не лише красивим жовтим листям, а й святами, під час яких варто бути разом із близькими за святковим столом. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.