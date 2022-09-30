На 30 сентября приходится День ангела Софии. В Украине это имя достаточно популярное в Украине, и его носит огромное количество современных женщин. Самое время поздравить их с важным днем и пожелать получать только приятное от жизни, обходя стороной все плохое.
Значения имени София
Известно, что имя София происходит из греческого и имеет значение как мудрость и ум. Многие считают, что имя распространилось по всему миру с христианством, и используется в Италии, Испании, Франции, Португалии и других уголках планеты.
Женщины с именем София зачастую очень эмоциональные личности, но также и свободолюбивы. Если София и не найдет свою любовь, то с легкостью справиться со всеми трудностями жизни самостоятельно.
Поздравления с Днем ангела Софии в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых, напомнят о важности имени и помогут зарядиться позитивом.
***
Имя редкое — София,
Но звучит оно легко.
И тебе оно подходит,
Без сомнения, хорошо.
Имя мудрость означает,
Твой характер отражает.
Ты задумчива, скромна,
Ну а главное, добра!
***
Софья — ты неотразима,
Так чудесна и красива,
Будь всегда на высоте
И иди к своей мечте!
Чтобы был в делах порядок,
И в деньгах, любви достаток,
Доброта людей вокруг,
Рядом самый лучший друг!
***
Сегодня твой день, София.
Я желаю тебе от души,
Чтобы ты была счастлива,
Чтоб сбывались твои мечты.
Я желаю тебе везения,
Силы, мудрости, доброты.
Я желаю чтоб каждый день,
В душе расцветали цветы.
***
Жизни сладкой, как сгущенка,
Я Софии пожелаю.
Будь в душе всегда ребенком,
Только счастье замечая!
Ты удаче двери настежь
Распахни без промедленья,
И всё то, о чём мечтаешь,
Воплотится, без сомненья!
***
Дорогая моя Софья,
Словно солнце, улыбнись!
Будь окружена любовью,
В счастье смело окунись!
Пусть сияют твои глазки,
Словно звезды, в небе ясном!
Жить желаю, словно в сказке,
Чтобы было все прекрасно!
***
Совсем скоро наступит октябрь — средина лета порадует украинцев не только красивыми желтыми листьями, но и праздниками, во время которых стоит быть вместе с близкими за праздничным столом. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.