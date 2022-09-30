На 30 сентября приходится День ангела Софии. В Украине это имя достаточно популярное в Украине, и его носит огромное количество современных женщин. Самое время поздравить их с важным днем и пожелать получать только приятное от жизни, обходя стороной все плохое.

Значения имени София

Известно, что имя София происходит из греческого и имеет значение как мудрость и ум. Многие считают, что имя распространилось по всему миру с христианством, и используется в Италии, Испании, Франции, Португалии и других уголках планеты.

Женщины с именем София зачастую очень эмоциональные личности, но также и свободолюбивы. Если София и не найдет свою любовь, то с легкостью справиться со всеми трудностями жизни самостоятельно.

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Поздравления с Днем ангела Софии в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых, напомнят о важности имени и помогут зарядиться позитивом.

***

Имя редкое — София,

Но звучит оно легко.

И тебе оно подходит,

Без сомнения, хорошо.

Имя мудрость означает,

Твой характер отражает.

Ты задумчива, скромна,

Ну а главное, добра!

***

Софья — ты неотразима,

Так чудесна и красива,

Будь всегда на высоте

И иди к своей мечте!

Чтобы был в делах порядок,

И в деньгах, любви достаток,

Доброта людей вокруг,

Рядом самый лучший друг!

***

Сегодня твой день, София.

Я желаю тебе от души,

Чтобы ты была счастлива,

Чтоб сбывались твои мечты.

Я желаю тебе везения,

Силы, мудрости, доброты.

Я желаю чтоб каждый день,

В душе расцветали цветы.

***

Жизни сладкой, как сгущенка,

Я Софии пожелаю.

Будь в душе всегда ребенком,

Только счастье замечая!

Ты удаче двери настежь

Распахни без промедленья,

И всё то, о чём мечтаешь,

Воплотится, без сомненья!

***

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!

Пусть сияют твои глазки,

Словно звезды, в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

***

Совсем скоро наступит октябрь — средина лета порадует украинцев не только красивыми желтыми листьями, но и праздниками, во время которых стоит быть вместе с близкими за праздничным столом. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.