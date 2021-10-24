Щорічно, 24 жовтня, відзначають Міжнародний день тещі. Це свято створений з метою зміцнити і налагодити стосунки між двома членами сім’ї – тещею і зятем.

У цю дату чоловіки не повинні скупиться на компліменти і приємні слова для матері своєї дружини. Факти ICTV підготували привітання з Днем тещі в листівках і СМС.

Привітання з Днем тещі в листівках

Привітання з Днем тещі в СМС

***

У вас з’явився гарний зять,

Та зять, як кажуть, любить взять,

То ж Ви комори відкривайте

І що зять захоче – все давайте,

Придбайте зятю Мерседеса

То житимете, як принцеса!

***

Не кожному зятю, повірте, везе,

Що теща його кісточки не гризе!

Мені, слава Богу, із цим пощастило,

Бо теща в мене добра й мила!

Зі святом!

***

Летять роки, мов чайки над водою,

Разом із ними — доля непроста,

А Ви завжди лишайтесь молодою,

Живіть у щасті й радості — до ста!

***

Достатку у господі,

Врожаю на городі,

Щоб одяг весь по моді

У шафі і в комоді!

Щоб гроші, як та річка,

Щоб молоділо личко

І щоб були Ви, тещо,

Прегарна молодичка!

***

Хай душа повік не плаче,

Тиск туди-сюди не скаче,

Щоб смачненькі страви в мисці,

Речі в домі всі на місці,

Щоб здоров’я прибувало,

Сонце щедро зігрівало,

Щоби щастя, тещо мила,

Вас дощем рясним омило!

День тещі вперше почали святкувати в США ще в 1930 році. Згодом свято прижилося у багатьох країнах і стало міжнародним, проте офіційного статусу воно не має.

Ворожнеча між тещею і зятем – тема для багатьох анекдотів. Однак між ними повинні бути хороші стосунки, оскільки їх пов’язує одна жінка – донька тещі та дружина зятя.