Щорічно, 24 жовтня, відзначають Міжнародний день тещі. Це свято створений з метою зміцнити і налагодити стосунки між двома членами сім’ї – тещею і зятем.
У цю дату чоловіки не повинні скупиться на компліменти і приємні слова для матері своєї дружини. Факти ICTV підготували привітання з Днем тещі в листівках і СМС.
Привітання з Днем тещі в листівках
Привітання з Днем тещі в СМС
***
У вас з’явився гарний зять,
Та зять, як кажуть, любить взять,
То ж Ви комори відкривайте
І що зять захоче – все давайте,
Придбайте зятю Мерседеса
То житимете, як принцеса!
***
Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща в мене добра й мила!
Зі святом!
***
Летять роки, мов чайки над водою,
Разом із ними — доля непроста,
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості — до ста!
***
Достатку у господі,
Врожаю на городі,
Щоб одяг весь по моді
У шафі і в комоді!
Щоб гроші, як та річка,
Щоб молоділо личко
І щоб були Ви, тещо,
Прегарна молодичка!
***
Хай душа повік не плаче,
Тиск туди-сюди не скаче,
Щоб смачненькі страви в мисці,
Речі в домі всі на місці,
Щоб здоров’я прибувало,
Сонце щедро зігрівало,
Щоби щастя, тещо мила,
Вас дощем рясним омило!
День тещі вперше почали святкувати в США ще в 1930 році. Згодом свято прижилося у багатьох країнах і стало міжнародним, проте офіційного статусу воно не має.
Ворожнеча між тещею і зятем – тема для багатьох анекдотів. Однак між ними повинні бути хороші стосунки, оскільки їх пов’язує одна жінка – донька тещі та дружина зятя.