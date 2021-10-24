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Міжнародний день тещі: привітання в листівках і СМС

24 Жовтня 2021, 07:00 Каріна Зуєва
Міжнародний день тещі: привітання в листівках і СМС

Щорічно, 24 жовтня, відзначають Міжнародний день тещі. Це свято створений з метою зміцнити і налагодити стосунки між двома членами сім’ї – тещею і зятем.

У цю дату чоловіки не повинні скупиться на компліменти і приємні слова для матері своєї дружини. Факти ICTV підготували привітання з Днем тещі в листівках і СМС.

Привітання з Днем тещі в листівках

Привітання з Днем тещі в СМС

***

У вас з’явився гарний зять,
Та зять, як кажуть, любить взять,
То ж Ви комори відкривайте
І що зять захоче – все давайте,
Придбайте зятю Мерседеса
То житимете, як принцеса!

***

Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща в мене добра й мила!
Зі святом!

***

Летять роки, мов чайки над водою,
Разом із ними — доля непроста,
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості — до ста!

***

Достатку у господі,
Врожаю на городі,
Щоб одяг весь по моді
У шафі і в комоді!

Щоб гроші, як та річка,
Щоб молоділо личко
І щоб були Ви, тещо,
Прегарна молодичка!

***

Хай душа повік не плаче,
Тиск туди-сюди не скаче,
Щоб смачненькі страви в мисці,
Речі в домі всі на місці,

Щоб здоров’я прибувало,
Сонце щедро зігрівало,
Щоби щастя, тещо мила,
Вас дощем рясним омило!

День тещі вперше почали святкувати в США ще в 1930 році. Згодом свято прижилося у багатьох країнах і стало міжнародним, проте офіційного статусу воно не має.

Ворожнеча між тещею і зятем – тема для багатьох анекдотів. Однак між ними повинні бути хороші стосунки, оскільки їх пов’язує одна жінка – донька тещі та дружина зятя.

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