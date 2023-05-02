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Міжнародний день принцес: дата та історія свята

2 Травня 2023, 17:30 Анна Голішевська

Принцесами мріють стати багато маленьких (і не дуже) дівчаток. І ніби спеціально для них створили це свято. Коли відзначають Міжнародний день принцес і в чому його суть – читайте у матеріалі.

Коли відзначають день Міжнародний день принцес

Відомо, що це свято має кілька дат. Найвідоміша – 5 травня (Міжнародний день принцес). Але окрім цього аналогічне свято відзначають 18 листопада. Воно називається Національний день принцес.

Як виник Міжнародний день принцес

На створення цього свята вплинула поява мультфільму Принцеса-лебідь. Це – музична адаптація до однієї відомої постановки Лебединого озера.

Саме представники мультфільму Принцеса-лебідь вигадали святкувати цю дату.

На їхню думку, пам'ятний день має нагадати сучасним людям про прекрасний, теплий і такий добрий мультфільм – Принцеса-лебідь, який випустили цього дня (але 1994 року).

Кого потрібно вітати у Міжнародний день принцес

Хоча справжня принцеса – це донька короля та королеви (представниця аристократії), нікому сьогодні не забороняється святкувати цю дату. Дуже часто у цей день батьки роблять для своїх доньок гарні святкування: звуть їхніх друзів та роблять фотосесії у стилі діснеївських принцес.

Якщо говорити про реальних принцес із титулом, то відзначати це свято можуть, наприклад, Грейс Келлі, Кейт Міддлтон, Меган Маркл. Причому, Грейс Келлі — єдина принцеса, яка має премію Оскар.

Цікаві факти про принцес

  1. Єдина принцеса Діснея, заснована на постаті реальної людини, це Покахонтас.
  2. Майже всі принцеси Діснея люблять синій колір.
  3. Білосніжка – наймолодша принцеса, їй 14 років.
  4. Жасмин – наступна наймолодша принцеса, їй 15 років.
  5. Найстарші принцеси – Попелюшка та Тіана, їм обом по 19 років.

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