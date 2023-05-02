Кого потрібно вітати у Міжнародний день принцес

Хоча справжня принцеса – це донька короля та королеви (представниця аристократії), нікому сьогодні не забороняється святкувати цю дату. Дуже часто у цей день батьки роблять для своїх доньок гарні святкування: звуть їхніх друзів та роблять фотосесії у стилі діснеївських принцес.

Якщо говорити про реальних принцес із титулом, то відзначати це свято можуть, наприклад, Грейс Келлі, Кейт Міддлтон, Меган Маркл. Причому, Грейс Келлі — єдина принцеса, яка має премію Оскар.