Принцесами мріють стати багато маленьких (і не дуже) дівчаток. І ніби спеціально для них створили це свято. Коли відзначають Міжнародний день принцес і в чому його суть – читайте у матеріалі.
Коли відзначають день Міжнародний день принцес
Відомо, що це свято має кілька дат. Найвідоміша – 5 травня (Міжнародний день принцес). Але окрім цього аналогічне свято відзначають 18 листопада. Воно називається Національний день принцес.
Як виник Міжнародний день принцес
На створення цього свята вплинула поява мультфільму Принцеса-лебідь. Це – музична адаптація до однієї відомої постановки Лебединого озера.
Саме представники мультфільму Принцеса-лебідь вигадали святкувати цю дату.
На їхню думку, пам'ятний день має нагадати сучасним людям про прекрасний, теплий і такий добрий мультфільм – Принцеса-лебідь, який випустили цього дня (але 1994 року).
Кого потрібно вітати у Міжнародний день принцес
Хоча справжня принцеса – це донька короля та королеви (представниця аристократії), нікому сьогодні не забороняється святкувати цю дату. Дуже часто у цей день батьки роблять для своїх доньок гарні святкування: звуть їхніх друзів та роблять фотосесії у стилі діснеївських принцес.
Якщо говорити про реальних принцес із титулом, то відзначати це свято можуть, наприклад, Грейс Келлі, Кейт Міддлтон, Меган Маркл. Причому, Грейс Келлі — єдина принцеса, яка має премію Оскар.
Цікаві факти про принцес
- Єдина принцеса Діснея, заснована на постаті реальної людини, це Покахонтас.
- Майже всі принцеси Діснея люблять синій колір.
- Білосніжка – наймолодша принцеса, їй 14 років.
- Жасмин – наступна наймолодша принцеса, їй 15 років.
- Найстарші принцеси – Попелюшка та Тіана, їм обом по 19 років.