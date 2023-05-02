Кого нужно поздравлять в Международный день принцесс

Хотя настоящая принцесса – это дочь короля и королевы (представительница аристократии), никому сегодня не запрещается праздновать эту дату. Очень часто в этот праздник родители делают для своих дочерей красивые празднования: зовут их друзей и делают фотосессии в стиле диснеевских принцесс.

Если говорить о реальных принцессах с титулом, то отмечать этот праздник могут, например, Грейс Келли, Кейт Миддлтон, Меган Маркл. Причем, Грейс Келли — единственная принцесса, обладательница премии Оскар.