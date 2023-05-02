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Международный день принцесс: дата и история праздника

2 мая 2023, 17:30 Анна Голишевская

Принцессами мечтают стать многие маленькие (и не очень) девочки. И словно специально для них создали этот праздник. Когда отмечают Международный день принцесс и в чем его суть – читайте в материале.

Когда отмечают день Международный день принцесс

Известно, что у этого праздника есть несколько дат. Самая известная – 5 мая (Международный день принцесс). А кроме этого аналогичный праздник отмечают 18 ноября. Он называется Национальный день принцесс.

Как возник Международный день принцесс

На создание этого праздника повлияло появление мультфильма Принцесса-лебедь. Это – музыкальная адаптация одной известной постановки Лебединого озера.

Именно представители мультфильма Принцесса-лебедь придумали праздновать эту дату. 

С их точки зрения, памятный день должен напомнить современным людям о прекрасном, теплом и таком добром мультфильме – Принцесса-лебедь, который выпустили в этот день (но в 1994 году). 

Кого нужно поздравлять в Международный день принцесс

Хотя настоящая принцесса – это дочь короля и королевы (представительница аристократии), никому сегодня не запрещается праздновать эту дату. Очень часто в этот праздник родители делают для своих дочерей красивые празднования: зовут их друзей и делают фотосессии в стиле диснеевских принцесс. 

Если говорить о реальных принцессах с титулом, то отмечать этот праздник могут, например, Грейс Келли, Кейт Миддлтон, Меган Маркл. Причем, Грейс Келли — единственная принцесса, обладательница премии Оскар.

Интересные факты о принцессах

  1. Единственная принцесса Диснея, основанная на реальном человеке, – Покахонтас.
  2. Почти все принцессы Диснея любят синий цвет.
  3. Белоснежка – самая юная принцесса, ей 14 лет.
  4. Жасмин – следующая самая молодая принцесса, ей 15 лет.
  5. Самые старшие принцессы – Золушка и Тиана, им обоим по 19 лет.

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