Принцессами мечтают стать многие маленькие (и не очень) девочки. И словно специально для них создали этот праздник. Когда отмечают Международный день принцесс и в чем его суть – читайте в материале.
Когда отмечают день Международный день принцесс
Известно, что у этого праздника есть несколько дат. Самая известная – 5 мая (Международный день принцесс). А кроме этого аналогичный праздник отмечают 18 ноября. Он называется Национальный день принцесс.
Как возник Международный день принцесс
На создание этого праздника повлияло появление мультфильма Принцесса-лебедь. Это – музыкальная адаптация одной известной постановки Лебединого озера.
Именно представители мультфильма Принцесса-лебедь придумали праздновать эту дату.
С их точки зрения, памятный день должен напомнить современным людям о прекрасном, теплом и таком добром мультфильме – Принцесса-лебедь, который выпустили в этот день (но в 1994 году).
Кого нужно поздравлять в Международный день принцесс
Хотя настоящая принцесса – это дочь короля и королевы (представительница аристократии), никому сегодня не запрещается праздновать эту дату. Очень часто в этот праздник родители делают для своих дочерей красивые празднования: зовут их друзей и делают фотосессии в стиле диснеевских принцесс.
Если говорить о реальных принцессах с титулом, то отмечать этот праздник могут, например, Грейс Келли, Кейт Миддлтон, Меган Маркл. Причем, Грейс Келли — единственная принцесса, обладательница премии Оскар.
Интересные факты о принцессах
- Единственная принцесса Диснея, основанная на реальном человеке, – Покахонтас.
- Почти все принцессы Диснея любят синий цвет.
- Белоснежка – самая юная принцесса, ей 14 лет.
- Жасмин – следующая самая молодая принцесса, ей 15 лет.
- Самые старшие принцессы – Золушка и Тиана, им обоим по 19 лет.