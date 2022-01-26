Щороку 26 січня усі країни відзначають Міжнародний день митника. Це професійне свято працівників митних служб.

Саме час привітати всіх, хто присвятив своє життя цій нелегкій справі. Завдяки їхнім діям кордон перетинають мільйони людей, різних товарів та посилок.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем митника у віршах та СМС, які порадують ваших знайомих та близьких навіть на відстані. Теплі слова здатні надовго зарядити позитивом.

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Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні та вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

То митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантаж перевіряти.

Та радий він! Бо до усього звиклий

Відповідальний працівник – митник!

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Службу державний митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, у вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

***

Межа наша на замку!

Митниця пильнує спокій України,

Щоб завжди тобі й мені

Товар хороший привозили!

І нехай робота буде як відрада

І чекає вас найкраща нагорода!

***

Зі святом, митники!

Ця праця нелегка!

Але контрабандисти повз не пройдуть!

Знаємо: тільки за законом можуть бути завезені

Іноземні товари у рубежі рідної країни!

І за межі батьківщини не пронести корсарам

Законом заборонені до вивозу товари!

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З професійним святом сьогодні митників вітаємо,

успіхів в нелегкій праці вам усім бажаємо,

З вами наш кордон захищений від контрабандистів,

А казна держави повниться від справ ваших митних,

Від неякісних продуктів ви нас бережете,

Імідж неньки України завжди стережете.

Тож удачі вам в роботі, горіння й натхнення,

Від людей поваги вам, від долі — везіння!

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На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п’ятірку!

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Служити на митниці – нелегка справа,

Дивитися потрібно пильно, дозор нести сміливо.

Адже зовні подивишся – ось ніби турист,

Перевіриш, як слід – контрабандист.

Сьогодні ваше свято, ми вас вітаємо,

Любові вам, терпіння і щастя бажаємо,

Щоб ваша праця нелегка завжди була у пошані,

Адже вкрай важливу службу ви несете.

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Історія цього свята розпочалася у 1983 році на честь 30-річчя від дня перших зборів Всесвітньої митної організації (ВМО). Нині вона активно об’єднує 183 держави. Україна не стала винятком – наша країна приєдналася до ВМО у 1992 році.

Цей день уже 39 років нагадує громадськості про важливість митниці. Вже 26 січня свого дня відзначає близько 800 тис. працівників митних служб у всьому світі.

У лютому 2022 року українці відзначатимуть величезну кількість свят. Наприклад, вже на 14 лютого припадає День Святого Валентина, а на кінець місяця — масляний тиждень.

Ознайомитись з повним списком можна у календарі свят лютого 2022 року.