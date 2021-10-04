4 жовтня відзначають Міжнародний день лікаря. Щорічно він святкується в перший понеділок жовтня.
Про важливість професії лікаря знає кожен, особливо – в період пандемії. Адже саме ці люди покращують наш стан і надають медичну допомогу всім тім, хто її потребує.
Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем лікаря в СМС і листівках, щоб ви змогли привітати тих, хто щодня рятує людські життя і допомагає боротися із захворюваннями та недугами.
Привітання з Міжнародним днем лікаря в СМС
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В день міжнародний лікарів
Я всіх вітаю докторів!
Важка робота є у вас –
Життя рятуєте весь час
Бажаю я здоров’я, втіхи,
Щоб вас минало всяке лихо,
Щоб день лиш радість дарував,
І вогник світла не згасав.
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У Міжнародний день лікаря
Хочу вам побажати,
Нехай душі горить свіча —
І їй не затухати.
Добра справа ваших рук —
Порятунок для всіх!
Нехай в житті буде вірний друг,
Супроводжує успіх!
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У Міжнародний день лікарів,
Всім медпрацівникам бажаємо,
Радості, любові, здоров’я,
Від душі вас вітаємо.
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У вас не тільки є харизма –
Знавець всього ви організму.
Як лікар ви профі, вищий клас,
З днем медика! Ми любимо вас!
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Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров’я буде вічним,
А решту – наживем!
Привітання з Міжнародним днем лікаря в картинках