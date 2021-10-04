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Міжнародний день лікаря: привітання в СМС і картинках

4 Жовтня 2021, 07:00 Каріна Зуєва
Международный день врача

4 жовтня відзначають Міжнародний день лікаря. Щорічно він святкується в перший понеділок жовтня.

Про важливість професії лікаря знає кожен, особливо – в період пандемії. Адже саме ці люди покращують наш стан і надають медичну допомогу всім тім, хто її потребує.

Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем лікаря в СМС і листівках, щоб ви змогли привітати тих, хто щодня рятує людські життя і допомагає боротися із захворюваннями та недугами.

Привітання з Міжнародним днем лікаря в СМС

***

В день міжнародний лікарів
Я всіх вітаю докторів!
Важка робота є у вас –
Життя рятуєте весь час
Бажаю я здоров’я, втіхи,
Щоб вас минало всяке лихо,
Щоб день лиш радість дарував,
І вогник світла не згасав.

***

У Міжнародний день лікаря
Хочу вам побажати,
Нехай душі горить свіча —
І їй не затухати.

Добра справа ваших рук —
Порятунок для всіх!
Нехай в житті буде вірний друг,
Супроводжує успіх!

***

У Міжнародний день лікарів,
Всім медпрацівникам бажаємо,
Радості, любові, здоров’я,
Від душі вас вітаємо.

***

У вас не тільки є харизма –
Знавець всього ви організму.
Як лікар ви профі, вищий клас,
З днем медика! Ми любимо вас!

***

Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров’я буде вічним,
А решту – наживем!

Привітання з Міжнародним днем лікаря в картинках

Международный день врача

Международный день врача

Международный день врача

Международный день врача

Международный день врача

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