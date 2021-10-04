4 жовтня відзначають Міжнародний день лікаря. Щорічно він святкується в перший понеділок жовтня.

Про важливість професії лікаря знає кожен, особливо – в період пандемії. Адже саме ці люди покращують наш стан і надають медичну допомогу всім тім, хто її потребує.

Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем лікаря в СМС і листівках, щоб ви змогли привітати тих, хто щодня рятує людські життя і допомагає боротися із захворюваннями та недугами.

Привітання з Міжнародним днем лікаря в СМС

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В день міжнародний лікарів

Я всіх вітаю докторів!

Важка робота є у вас –

Життя рятуєте весь час

Бажаю я здоров’я, втіхи,

Щоб вас минало всяке лихо,

Щоб день лиш радість дарував,

І вогник світла не згасав.

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У Міжнародний день лікаря

Хочу вам побажати,

Нехай душі горить свіча —

І їй не затухати.

Добра справа ваших рук —

Порятунок для всіх!

Нехай в житті буде вірний друг,

Супроводжує успіх!

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У Міжнародний день лікарів,

Всім медпрацівникам бажаємо,

Радості, любові, здоров’я,

Від душі вас вітаємо.

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У вас не тільки є харизма –

Знавець всього ви організму.

Як лікар ви профі, вищий клас,

З днем медика! Ми любимо вас!

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Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров’я буде вічним,

А решту – наживем!

Привітання з Міжнародним днем лікаря в картинках