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Місячне затемнення 5 липня 2020: прикмети і що не можна робити

3 Липня 2020, 22:44 Вікторія Гірко
Місячне затемнення 5 липня 2020: прикмети і що не можна робити

Місячне затемнення 2020 відбудеться у неділю, 5 липня. У цей день планета Земля відкине на Місяць досить слабку напівтінь.

Побачити його буде досить складно, однак активну фазу можна буде спостерігати о 07.29 за київським часом.

Вважається, що у день місячного затемнення потрібно бути особливо обачними. Але, оскільки 5 липня буде напівтіньове місячне затемнення, то деякі негаразди можуть торкнутися нас дуже побіжно. Однак це не означає, що можна втрачати пильність і дозволяти собі бути необережними.

Що не можна робити у день місячного затемнення

Категорично не можна ухвалювати важливі рішення і витрачати серйозні суми грошей, оскільки у цей день ви може помічати за собою погану концентрацію на окремих речах.

Тому зроблені покупки або ухвалені рішення можуть у майбутньому зіграти з вами злий жарт. Також у день місячного затемнення 2020 варто відмовитися від вживання алкоголю, паління та подорожей.

Дуже важливо уникати конфліктів і бути щирим в усьому. Якщо у цей день ви своїми вчинками створите негативний образ, то він ще довго вас переслідуватиме.

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Якщо ви запланували кілька справ на 5 липня, то в жодному разі не можна переходити до іншої, не закінчивши попередню. До прикладу, спочатку можете влаштувати генеральне прибирання, а потім піти за покупками.

Також не варто знайомитися з новими людьми і будувати з ними стосунки. Оскільки через подібні знайомства у вашому житті може з’явитися багато негативу.

Прикмети на день місячного затемнення

  • Якщо про щось сильно мріяти, то невдовзі бажання може здійснитися, оскільки цей день має велику силу.
  • Якщо у цей день спека відчувається, коли тільки починає сходити сонце, – то варто чекати нещастя.
  • Якщо 5 липня дати гроші в борг, то можна назавжди залишитися у злиднях.
  • Якщо в цей день посваритися з близькими людьми, то стосунки з ними можуть зіпсуватися на тривалий час.

Загалом місячне затемнення 5 липня закриває коридор літніх затемнень. Тому варто пам’ятати, що все, що трапляється в цей період, уже не можна змінити, і кожен отримує те, на що заслуговує.

Теги
Коридор затемнень , Місячне затемнення
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